Im Saalekreis kämpfen fünf Orte um den Titel „Unser Dorf hat Zukunft“

Langeneichstädt/MZ - Langeneichstädts Ortsbürgermeister Lutz Kloss (parteilos) hatte im jüngsten Kulturausschuss ein klares Ziel vorgegeben. Der Müchelner Ortsteil nehme am aktuellen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil, um Landessieger zu werden. Als diese Woche die Jury für die erste Hürde, die Wahl des Kreissiegers, vor Ort eintraf, wurden schwere Geschütze aufgefahren. Die Präsentation fand im Ambiente der Hofschenke des Spargelhofs Hindorf statt, und zum Kaffee gab es Spezialitäten der örtlichen Konditorei Hörmann.

Was Lutz Kloss, Mitglieder des Ortschaftsrates und der eigens gegründeten Wettbewerbsaktionsgruppe an Vorzügen aus ihrem „Escht“ vortrugen, war umfangreich. Kultur- und Vereinsleben, Wirtschaft und Gewerbe, Natur, Infrastruktur, Verkehrsanbindung und aktuelle Bauvorhaben spielten eine Rolle. Das selbstbewusste Fazit der Kandidaten lautete: Langeneichstädt hat Zukunft, weil es sich dort gut leben lässt, weil die Menschen dafür arbeiten, weil die Einwohner sozial engagiert sind und sich in dörflichen Aktivitäten entfalten, weil es Ideen gibt und Altes mit Neuem beseelt wird und die grünen Räume ringsum Erholung bieten.

Noch vor der anschließenden Rundfahrt kamen vom Juryvorsitzenden Andreas Schneider von der Wirtschaftsförderung des Saalekreises anerkennende Worte. Die Präsentation sei informativ gewesen, Langeneichstädt habe sich richtig gut dargestellt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft seien beleuchtet worden. Das Wettbewerbsmotto „Unser Dorf hat Zukunft“ sei für Langeneichstädt keine Frage, stellte Müchelns Bürgermeister Andreas Marggraf (parteilos) klar. „Langeneichstädt hat Zukunft“. Es könne in der Kürze der Zeit ja nur ein Bruchteil vorgestellt werden. Er erinnerte daran, was die Aktionsgruppe alles auf die Beine stellte vom Fragebogen für die Einwohner bis zum Sommerkino. Für das Ortsbild sei schon viel erreicht worden. Er hoffe, dass nach Wettbewerbsende die Gruppe nicht eingestampft werde. Aber erstmal warten die „Eschter“ nun gespannt auf das Verkünden des Kreissiegers.

Der Wettbewerb

Am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen sich im Saalekreis neben Langeneichstädt auch Krumpa, Beuna, Röglitz und Sietzsch (Stadt Landsberg). Begehungen vor Ort finden noch bis zum heutigen Donnerstag statt. Die Jury besteht aus vier Mitgliedern, drei kommen aus den Fachbereichen Wirtschaft, Umwelt/Naturschutz und Raumordnung der Kreisverwaltung, und ein Mitglied kommt vom Amt für Landwirtschaft Flurneuordnung und Forsten Süd. Der Sieger soll im Oktober bekanntgegeben werden. Er nimmt dann am Landeswettbewerb 2022 teil.