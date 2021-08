Lochau/MZ - In Lochau ist am Mittwochmorgen gegen 07.00 Uhr ein Autofahrer wegen auffälliger Fahrweise von der Polizei kontrolliert worden. Wie die Beamtem mitteilte, wurde bei dem 26-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 2,34 Promille gemessen. Der Mann wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.