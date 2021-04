Frauen geben sich als Spendensammlerinnen aus und bestehlen Opfer

Am Montag ist es im Saalekreis zu mehreren dreisten Betrugsfällen gekommen. Laut der Polizei gab es in mindestens drei Fällen angebliche Spendensammlerinnen unterwegs. Diese sollen ihre Opfer an der Wohnungstür um eine Spende für einen gemeinnützigen Verein gebeten haben und unter einem Vorwand sich Zutritt zu den Wohnungen verschafft haben. Während eine Frau die Bewohner ablenkte, durchsuchte eine andere die Wohnung. In zwei Fällen kam es zu Diebstählen. (mz)