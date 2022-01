Frau nach Unfall auf glatter Straße bei Stöbnitz eingeklemmt

Stöbnitz/Langeneichstädt/MZ - Auf spiegelglatter Fahrbahn hat sich am Freitagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Langeneichstädt und Stöbnitz ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In Höhe der ICE-Brücke stießen gegen 7 Uhr zwei Autos frontal zusammen. Eine Fahrerin wurde dabei in ihrem Wagen eingeklemmt.

Mehrere Glätteunfälle

Die alarmierte Feuerwehr Mücheln musste sie befreien. Sie kam anschließend per Rettungshubschrauber in eine hallesche Klinik. Den zweiten beteiligten Fahrer brachten die Retter auf dem Landweg ins Krankenhaus. Beide Autos wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.

Die Fahrbahn war an der Unfallstelle auch zwei Stunden später noch spiegelglatt. Sieler

Bei Feuchtigkeit und Temperaturen um und unter dem Gefrierpunkt hatten am Freitagmorgen in weiten Teilen des Saalekreises für glatte Straßen gesorgt. Wie die Leitstelle in Merseburg berichtete gab es deshalb zahlreiche weitere Unfälle.