„Flexible Jugendhilfen Mücheln“ bekommt in Frankenleben mehr Raum für Jugend- und Kinderarbeit

Frankleben/MZ - Schloss und Park Frankleben sind öffentlich zugänglich, was gerne für Spaziergänge oder das Gassi gehen mit dem Hund genutzt wird. Dabei ist dem ein oder anderen bestimmt schon aufgefallen, dass sich neben dem immer schöner werdenden Schloss auch im und am Gartenhaus etwas tut.

Flexible Jugendhilfen Mücheln braucht mehr Platz

Nichts ist mehr verwildert. Vor dem Gebäude steht Baumaterial. Innen wurde und wird seit dem Sommer kräftig gearbeitet. Die Gemeinnützige Stiftung Kulturgut Schloss Frankleben als Besitzer hat das Garten- oder Bauernhaus, wie es auch heißt, an die „Flexible Jugendhilfen Mücheln“ verpachtet. Das ist ein privater Träger der ambulanten Jugendhilfe. Er verwirklicht im Gartenhaus künftig Angebote für die Kinder und Jugendlichen, die das Team betreut.

„Hintergrund ist, dass die seit 2012 existierende Flexible Jugendhilfen Mücheln ihren Sitz am benachbarten Pelzberg hat und für ihre Arbeit einfach mehr Platz benötigt“, erklärt Geschäftsführer Steffen Rähme. Der große Garten des Hauses, in dem sich Büro- und Gruppenräume befinden, grenzt direkt an das Schlossgelände. Da bot sich eine Kooperation zu beiderseitigem Nutzen an.

Ziele bei der Kinder- und Jugendarbeit sind sehr individuell

„Wir übernehmen im Auftrag der Jugendämter verschiedene Aufgaben“, sagt Steffen Rähme über sein Unternehmen. Insgesamt 18 Mitarbeiter kümmern sich aktuell um 60 Hilfen, wie es in der Fachsprache heißt. Das können einzelne Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Problemen sein oder ganze Familien. „Wir gehen sowohl in die Familien und leisten da Erziehungsberatung. Wir haben aber auch in Frankleben eine WG mit Jugendlichen.

Es gibt die Betreuung von Mädchen und Jungen in Gruppen einmal oder mehrmals die Woche am Nachmittag.“ Und hinter der Gruppe namens „Tagaktiv“ verberge sich sogar eine Ganztagsbetreuung von morgens bis zum Nachmittag. Die Ziele, die man mit den Kindern und Jugendlichen erreichen wolle, seien sehr individuell. Der eine müsse lernen, seinen Tag zu strukturieren. Der andere habe Schwierigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen. Es gehe oft darum, Selbstbewusstsein zu stärken. Gemeinsame sinnvolle Aktivitäten sollen soziale Defizite abbauen helfen, etwa durch reizarme Naturpädagogik.

Werkstatt und Gartenhaus

Deshalb gebe es einen großen Garten mit Gewächshaus. Was darin gedeihe, etwa Äpfel und Kräuter, werde in der eigenen Küche verarbeitet. Sehr gute Erfahrungen habe man durch die eigenen Tiere gemacht, die es zu betreuen und zu pflegen gilt. Derzeit leben auf dem Gelände Hunde, Katzen, Ziegen und Schafe. Weitere wie Enten sollen hinzukommen, sogar auch ein Bienenhaus.

Es gibt eine Holzwerkstatt und eine Art Garage zum Schrauben. Es wird natürlich gemeinsam gespielt und gebastelt oder Hausaufgaben gemacht. Selbst ein Raum zum Chillen fehlt natürlich nicht. „Das Gartenhaus wird unser Zentrum der Gruppenarbeit“, freut sich Steffen Rähme, der gemeinsam mit seiner Frau Beatrix Rähme-Flechtner die Flexible Jugendhilfen Mücheln führt. Sie ist die pädagogische Leiterin, er ist für alles Technische und Organisatorische zuständig.