Erbärmliche Zustände im Ferkelstall - Warum Demo von Fridays-for-Future Urteil gegen Saza-Betreiber verhindert

Halle (Saale)/MZ - Eigentlich wollte der Vorsitzende Richter in der Verhandlung gegen die Betreiber der Sauenzuchtanlage (Saza) Großkayna im wahrsten Sinne des Wortes einen kurzen Prozess machen. Nach Geständnis des angeklagten Ehepaares sollte bereits am Freitag, dem zweiten Verhandlungstag, das Urteil wegen Verstößen gegen Tierschutzgesetz sowie Boden- und Gewässerverschmutzung. fallen. Doch man könne nicht an alles denken, räumte Jan Stengel ein. Der Vorsitzende Richter hatte den Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung in der Saalestadt nicht bedacht. „Wenn wir bis elf Uhr nicht fertig sind, kommen Sie hier mit Auto nicht mehr weg“, begründete er, warum das Urteil nun erst in der kommenden Woche fallen soll.