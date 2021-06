Diese Regionalbereichsbeamtin ist nun für die Gemeinde Schkopau zuständig

Schkopau - Für das Interview sitzt Bianca Hoppe auf einer Bank an der Turnhalle in Schkopau. Plötzlich kommt eine Gruppe Schulkinder heraus und staunt nicht schlecht, als sie die Hallenserin in ihrer Polizeiuniform entdeckt. Hoppe kommt direkt mit den neugierigen Zweitklässlern ins Gespräch, die jede Menge Fragen haben. „Wir haben im Sachkundeunterricht gerade das Thema Polizei“, erklärt ihre Lehrerin. „Na da kann ich euch doch mal besuchen kommen“, schlägt Hoppe den Jungen und Mädchen vor, die ganz angetan von der Idee sind. „Dann kannst du uns erklären, was die Sterne auf der Uniform bedeuten“, sagt eine Schülerin.

Besuche in Schulen und Kindergärten gehören zu den vielfältigen Aufgaben von Hoppe. Die Polizeioberkommissarin ist seit der vergangenen Woche Regionalbereichsbeamtin für die Gemeinde Schkopau. Zuvor war sie sechs Jahre lang für Braunsbedra zuständig. Als die Stelle in Schkopau ausgeschrieben war, bewarb sich Hoppe um den Posten. „Ich hatte mal wieder Lust auf etwas Neues“, sagt sie. Außerdem sei Schkopau für sie näher am Wohnort. Die zweifache Mutter lebt mit ihrer Familie in Halle.

„Gerade die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht mir viel Spaß.“

Als Regionalbereichsbeamtin ist Hoppe Ansprechpartnerin für die Bürger der Gemeinde. Prävention ist ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Ob Sicherheit im Straßenverkehr oder im Internet - die 48-Jährige bietet Prävention zu allen Themen, die gefragt sind, und nimmt beispielsweise den Fahrradführerschein ab. Von der Kita bis zur Senioreneinrichtung kann sich jeder mit seinem Anliegen melden. „Wir müssen dann natürlich schauen, was wir realisieren können.“ Neben den Präventionsmaßnahmen nimmt Hoppe aber auch Strafanzeigen auf, geht mit Kollegen der Polizei, des Landkreises oder des Ordnungsamtes auf Streife, vermittelt bei Nachbarschaftsstreits oder führt Geschwindigkeitsmessungen durch. „Kein Tag ist wie der andere“, sagt die Beamtin, die seit 1995 im Polizeidienst ist. An ihrer Tätigkeit als Regionalbereichsbeamtin schätzt sie besonders die Zusammenarbeit mit den Menschen. „Gerade die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht mir viel Spaß.“

Vergangene Woche hat Hoppe ihr neues Büro in der Gemeindeverwaltung bezogen. Aber allzu oft wird man sie dort wohl nicht antreffen. „Ich werde vorrangig draußen unterwegs sein. Im Büro mache ich dann die Schreibarbeiten.“ Die Hallenserin freut sich darauf, die Gemeinde Schkopau und ihre Bürger besser kennenzulernen. In der Verwaltung sei sie herzlich aufgenommen worden. Bald möchte sie sich an den Schulen und Kitas vorstellen. Der erste Kontakt zur Grundschule Schkopau ist ja bereits geknüpft. (mz)