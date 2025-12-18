Washington - Der wegen seiner Wirtschaftspolitik unter Druck geratene US-Präsident Donald Trump hat knapp 1,5 Millionen Militärangehörigen einen Scheck in Höhe von jeweils 1.776 Dollar versprochen. Die Schecks mit der „Krieger-Dividende“ würden vor Weihnachten eintreffen, sagte Trump in seiner Rede an die Nation. Die Summe auf den Schecks nimmt Bezug auf das Jahr der Unabhängigkeitserklärung der USA: 1776.

Das System mit der Ausgabe von Schecks ist nicht neu. In der Corona-Zeit während Trumps erster Amtszeit hatten alle amerikanischen Steuerzahler im Rahmen eines Konjunkturpakets Schecks in Höhe von 1.200 Dollar erhalten. Ein weiterer Scheck über 600 Dollar folgte, und unter seinem Nachfolger Joe Biden gab es noch einen in Höhe von 2.000 Dollar.