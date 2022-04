Die Himmelsscheiben dieser Welt auf einen Blick

Braunsbedra/MZ - Beim Stichwort Himmelsscheibe denkt in unserer Region jeder an die Himmelsscheibe von Nebra. So gut wie unbekannt ist, dass es auf der ganzen Welt Funde von diskusförmigen Objekten mit astronomischen Darstellungen aus verschiedenen Kulturen und verschiedenen Zeiten gab. Diesem Thema widmet sich eine neue Ausstellung „Die Welt der Himmelsscheibe“, die derzeit im Besucherzentrum Pfännerhall in Braunsbedra aufgebaut wird.