Die Extraportion Festtagsstimmung in Günthersdorf

Günthersdorf/MZ - In jeder Ecke des Nova stehen prachtvoll geschmückte und leuchtende Weihnachtsbäume. Von den Decken hängen unzählige Lichterketten. Ein fliegender Pegasus und ein großer, leuchtender Hirsch sorgen seit einigen Wochen für die Extraportion Weihnachtsstimmung in dem Günthersdorfer Einkaufszentrum. Aber wer schmückt das Nova eigentlich?

Ausschreibung für Dekorationskonzept

„Alle fünf bis zehn Jahre wird die Dekoration neu gekauft“, erzählt Centermanager Peter Lehnhardt. Die schlummert dann das ganze Jahr über im 500 Quadratmeter großen Lager. Bis im November das Dekorationsteam kommt, um die Bäume und aufwändigen Lichtinstallationen aufzubauen. Das macht eine externe Firma, die sich auch das Dekokonzept überlegt und die Lichtinszenierungen designt und hergestellt hat. „Der leuchtende Hirsch und der Pegasus sind Einzelanfertigungen speziell für das Nova. Die stammen nicht aus irgendeinem Katalog“, sagt Lehnhardt. Die österreichische Firma MK Illumination ist auf festliche, dekorative Beleuchtung spezialisiert und verwandelt unter anderem Fußgängerzonen, Weihnachtsmärkte, Bahnhöfe oder eben Einkaufszentren in weihnachtliche Hingucker. Das Unternehmen bezeichnet sich als Europas Marktführer für festliche Beleuchtung. Die Werke der Firma sind neben dem Nova zum Beispiel auch im Shoppingcenter „MyZeil“ in Frankfurt am Main, am internationalen Flughafen Wien und auch auf verschiedenen Lichtfestivals oder Jahrmärkten zu sehen. Für das Dekorationskonzept gebe es eine richtige Ausschreibung, die mehreren Spezialfirmen zugeht, so Lehnhardt. „Da ist dann auch ein Briefing dabei mit Informationen etwa zu unserer Kundenstruktur und der Region“, erzählt der Centermanager. Die interessierten Firmen arbeiten dann ein Dekorationskonzept aus und präsentieren es in einem Pitch. „Das ist ein aufwendiger Prozess.“ Aktuell darf eben MK Illumination für das feierliche Ambiente in Günthersdorf sorgen. Jedes Jahr im November ist es dann soweit: „Die bauen das Ganze dann in zehn Nachtschichten auf. Das geht natürlich nicht, wenn Kunden im Center sind, deshalb ist das Team von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens im Einsatz.“

Rund 100 Lichterbäume strahlen im Center (Foto: Briest)

Hohe Kosten

Zur Dekoration gehören auch die rund 100 Weihnachtsbäume, die im ganzen Center verteilt sind. „Manchmal bekommen wir Anfragen von Kunden, wo es die tollen Bäume denn gibt. Wir stellen dann gern den Kontakt her, wenn wir aber erzählen, dass ein Baum 1.500 Euro kostet, ist das Gespräch meistens ganz schnell zu Ende“, erzählt Lehnhardt und lacht. „Die Bäume müssen ja lange halten. Da zubbeln auch mal Kinder dran herum, die müssen hier im Center ja viel mehr aushalten als in einem Privathaushalt.“ Auch seien die Nova-Bäume aus speziellem, schwer entflammbaren Material, das entsprechend kostet. Im vergangenen Jahr konnten die Nova-Besucher nicht allzu lange das weihnachtliche Ambiente genießen, da kurz vor den Feiertagen der Lockdown dazwischen grätschte. „Ab Mitte Dezember konnte nur noch ich mich an der Dekoration erfreuen, aber kein Kunde mehr“, bedauert Lehnhardt und ist froh, dass es in diesem Jahr anders ist. So sorgen der leuchtende Hirsch und Co. für Weihnachtsstimmung, bis sie nach den Feiertagen wieder zurück ins Lager kommen.