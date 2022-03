Bustickets und Straßenbahnfahscheine kosten im Saalekreis ab August mehr

Der Miitteldeutsche Verkehrsverbung MDV will die Preise erneut erhöhen. Im Schnitt sollen diese um 2,1 Prozent steigen. Doch nicht alle Fahrscheine werden teurer.

Ein PNVG-Bus am Busbahnhof Merseburg

Merseburg/MZ - Die Ticketpreise für Busse und Bahnen im Saalekreis steigen zum 1. August um 2,1 Prozent. Dies hat die Gesellschafterversammlung des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes beschlossen. Auch in allen anderen Bereichen des MDV gehen die Preise nach oben. Wobei nicht jeder Fahrschein betroffen ist. Die Einzelfahrt in den Stadtverkehren Merseburg, Mücheln und Querfurt kostet weiter 1,80 Euro. In Halle erhöht der MDV die Ticketkosten dagegen um 2,8 Prozent. Die Einzelfahrt kostet dort künftig 2,60 statt 2,50 Euro.

Enrico Kretzschmar, Geschäftsführer des kommunalen Busunternehmens PNVG begründete den Schritt mit höheren Ausgaben: „Der Kraftstoff war schon vor dem Ukrainekrieg teuer.“ Hinzu kämen Lohnsteigerungen. „Die Inflation ist höher als die Preissteigerungen.“ Heißt: Auch die teuren Tickets fangen die Kosten nicht auf. Kretzschmar sieht daher zwei Wege: Entweder die Kreise müssten irgendwann mehr zuzahlen oder es fahren mehr Passagiere mit.

Viele Fragen zum geplanten Neun-Euro-Ticket offen

Helfen könnte da die vom Bund als Reaktion auf die hohen Energiepreise angekündigten Monatskarten für neun Euro. Die könnten Leute tatsächlich zu Bus und Bahn bringen, sagt Kretzschmar. Er sei aber gespannt, wie der Bund es umsetzen wolle. Derzeit seien noch zu viele Fragen offen.