Auktion - Grundstücke aus dem Saalekreis sind jetzt versteigert

Querfurt/Leuna - Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten hieß es am Freitag bei der Versteigerung der Sächsischen Grundstücksauktionen AG in Leipzig für zwei von drei Objekten, die aus dem Saalekreis dort im Angebot waren. Für ein im Querfurter Ortsteil Gatterstädt befindliches erschlossenes Baugrundstück mit Scheune gab es keine Gebote. Hingegen fanden sich für ein unbebautes Grundstück im Leunaer Ortsteil Göhren und für das ehemalige Dorfwirtschaftshaus im Querfurter Ortsteil Weißenschirmbach, das einst zur LPG im Ort gehörte, jeweils neue Eigentümer. Für 6.500 Euro beziehungsweise 23.000 Euro wurden diese ersteigert.

Für das Grundstück mit dem darauf errichteten LPG-Bau in Weißenschirmbach lag das Mindestgebot bei 15.000 Euro. Das Objekt ist allumfassend sanierungsbedürftig. Die Auktionatorin Katja Müller-Pflugbeil hatte die Steigerungsraten für das Bietergefecht auf 1.000 Euro festgelegt. Bei einer ihrer Kolleginnen war auch gleich das erste Gebot in Höhe des Mindestbetrages abgegeben worden. Wegen des Corona-Infektionsgeschehens fand die Auktion ohne Saalpublikum statt und wurde stattdessen per Live-Stream ins Internet übertragen.

„Hoffentlich in gute Hände“

Männer und Frauen im Saal standen telefonisch mit Bietern in Kontakt und hoben für sie die Hand, wenn ein Gebot abgegeben werden sollte. Recht schnell sprang die Summe für das ehemalige Dorfwirtschaftshaus in die Höhe. Nach sieben Geboten war aber erst einmal kurz Schluss. Bei 22.000 Euro hatte die Auktionatorin schon zweimal den Hammer auf das Pult geschlagen, ehe doch noch das nächst höhere Gebot kam, zu dem der LPG-Bau dann letztendlich versteigert wurde. „Hoffentlich in gute Hände“, meinte Weißenschirmbachs Ortsbürgermeister Peter Hinkeldey am Freitagnachmittag.

Ganz viele Gebote gab es für das rund 220 Quadratmeter große, unbebaute Grundstück im Leunaer Ortsteil Göhren. Mit dem Mindestgebot von 2.000 Euro ging es ins Rennen. Die Auktionatorin hatte hier Steigerungsraten in Höhe von 500 Euro festgelegt. Aber auch bei diesem Objekt schlug sie zwischenzeitlich mehrfach den Hammer „zum Ersten“ und „zum Zweiten“ auf das Pult vor ihr, bevor die Bieterei in den nächsten Schritten doch noch weiterging. Bei 6.500 Euro fragte die Auktionatorin mehrfach nach, ob es ein höheres Gebot gäbe. Das war nicht der Fall. (mz)