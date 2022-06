Aick Pietschmann (SPD): Juso steht für eine bürgernahe Politik

Der Müchelner Aick Pietschmann ist mit seinen 34 Jahren in seinem letzten Jahr als Jungsozialist (Juso) in der SPD. Er ist der Kreisvorsitzende. Und wie schon bei vorherigen Wahlen tritt nun mit ihm erneut ein Juso-Kandidat in einem Landtagswahlkreis im Saalekreis an. Es ist kein einfacher Wahlkreis, weiß Aick Pietschmann, aber es sei sein Ziel, dennoch ein gutes Ergebnis einzufahren. Der CDU und der AfD möchte er hier durch klare Inhalte, konkrete Sachvorschläge und mit einer bürgernahen Wahlkampfstrategie das Leben schwer machen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<