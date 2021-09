33-Jährige wird in einem Geschäft in Teicha ins Ohr gebissen

In Mücheln greift eine Bulldog-Mischling einen 59-Jährigen an und beißt ihn ins Bein.

Teicha/Mücheln/MZ - In Teicha hat ein „Australien Shepherd“ eine 33-jährige Frau, die sich in einem Geschäft befand, ins Ohr gebissen. Sie musste daraufhin ambulant in einer halleschen Klinik medizinisch behandelt werden. Die Kripo ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Hundehalterin.

In der Merseburger Straße in Mücheln wurde am Samstag, gegen 17.25 Uhr ein 59-jähriger Mann, der mit seinem Schäferhund unterwegs war, durch einen „Old English Bulldog Mischling“, der aus einem offenen Grundstück herausrannte und den Schäferhund angriff, während der Attacke ins Bein gebissen. Der Verletzte musste daraufhin zur ambulanten medizinischen Versorgung in eine Klinik. Auch hier hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen.