30-Jähriger wirft Steine auf Autos und Fenster in Dölkau

Leuna - Die Polizei hat in der Nach von Montag auf Dienstag einen 30-Jährigen in Leuna im Ortsteil Dölkau wegen Sachbeschädigung festgenommen. Laut den Beamten meldete eine Anruferin laute, knallende Geräusche und einen Mann, welcher sich an Fahrzeugen zu schaffen machte.

Die Beamten trafen vor Ort einen 30-jährigen Franzose, der aus bisher ungeklärten Gründen mehrere Fahrzeuge und Fenster durch das Werfen von Steinen beschädigte. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und es wurden mehrere Anzeigen, wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher nicht bekannt und Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. (mz)