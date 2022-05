30-Jähriger soll sich über Jahre an vier Mädchen vergangen haben

Staatsanwaltschaft wirft ihm 19 Taten vor. Doch auch die Anklagebehörde sieht eine verminderte Schuldfähigkeit. Der Mann leidet offenbar an einer Schizophrenie und hört Stimmen.

Halle/MZ - „Crystal ist ein Teufelszeug“, nuschelte der 30-Jährige am Dienstag vor dem Landgericht Halle. Denn diese und andere Drogen machte er dafür verantwortlich, dass er seit zwölf Jahren Stimmen hört und dass er sich kaum mehr an die Taten erinnern kann, wegen denen er sich nun vor Richtern und Schöffen verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft legt ihm sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in 19 Fällen zur Last.

Zwischen 2012 und 2021 soll sich der Angeklagte in zwei Kleinstädten im südlichen Saalekreis an insgesamt vier Mädchen vergangen haben, die zur Tatzeit meist zwischen vier und sechs Jahren alt waren. Bei den ersten beiden Opfern handelte es sich um die Stieftöchter seines Onkels. Der erste Übergriff ereignete sich laut Anklage vor mittlerweile fast zehn Jahren. Damals soll der heute 30-Jährige die Sechsjährige genötigt haben, sich untenrum zu entkleiden. Dann habe er Hand an sie gelegt und sie penetriert. Das ist die juristische Schwelle für einen mit höheren Strafen belegten schweren Missbrauch.

Alle Taten gefilmt

Die Anklage basiert vor allem auf Videoaufnahmen aller 19 Übergriffe, die Ermittler 2021 auf Computer, Handy und USB-Sticks des Angeklagten fanden. Die Staatsanwaltschaft kann daher Zeitpunkt und Art der Übergriffes benennen. Vor allem 2018 und 2019 gab es eine Häufung. Opfer war da die Tochter einer Bekannten. Der Angeklagte galt für das Mädchen als Spielgefährte.

Zum Prozessauftakt räumte der 30-Jährige alle Tatvorwürfe gegen ihn ein. Nur Erinnerungen habe er daran kaum, behauptet der Mann, der in grüner Winterjacke auf der Anklagebank saß, mit langsamer, monotoner Stimme. Im August hatte die Polizei ihn verhaftet. Im September wurde aus der Untersuchungshaft ein Unterbringungsbefehl in einer psychiatrischen Einrichtung. Seither sitzt der Angeklagte im Landeskrankenhaus in Uchtspringe.

Verminderte Schuldfähigkeit

Nach eigenen Angaben hört er seit Jahren Stimmen. Der Beschuldigte führt sie auf seinen starken Drogenkonsum zurück. So will er über Jahre Cannabis, MDMA, Ecstasy und vor allem Crystal Meth genommen haben. Letzteres teils bis zu fünf Gramm am Tag. Erst seit zwei Jahren sei er von den harten Drogen runter. Die Stimmen höre er aber immer noch, selbst jetzt, da er im Krankenhaus Medikamente erhalte.

Die Stimmen würden ihm alles Mögliche erzählen, schilderte der Angeklagte: vom Wetter bis hin zu Verhaltensbefehlen. Mit diesen begründete er auch die letzte Tat im Juli 2021. Damals filmte er den Intimbereich einer Sechsjährigen, die er zuvor auf einem Spielplatz angesprochen hatte. Den Befehl dazu will er von den Stimmen erhalten haben.

Auch die Staatsanwaltschaft geht von einer paranoiden Schizophrenie beim Angeklagten aus. Die Anklage spricht deshalb von einer verminderten Schuldfähigkeit des Mannes. Ihm droht daher eher eine langfristige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus als eine Haftstrafe.