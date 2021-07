16-Jähriger vom CVM spielt im Beachvolleyball groß auf

Bad Dürrenberg/MZ - Die Wetter-App auf dem Handy spielte für Sabine Krems-Jany in den vergangenen Tagen eine ungewohnt große Rolle. Der Blick richtete sich immer wieder darauf, weil die Geschäftsführerin vom Verein Chemie Volley Mitteldeutschland (CVM) einen speziellen Wettbewerb quasi in trockene Tücher bekommen wollte - dabei ist Volleyball beim CVM eigentlich eher unabhängig von derartigen Einflüssen. „Wir sind eigentlich eine Hallensportart“, sagte die Geschäftsführerin. Aber am vergangenen Wochenende sah das anders aus, weil sich dort ausnahmsweise alles um Beachvolleyball drehte.

Unter freiem Himmel richteten die Spergauer am Samstag die Landesmeisterschaften der unter 19-Jährigen aus. In Bad Dürrenberg fanden die Wettbewerbe statt. Die dortige Beachvolleyballanlage des CVM wurde im Vorfeld extra auf Vordermann gebracht. Neuer Sand war unter anderem eingebracht worden. Bei besten Bedingungen konnten also sowohl bei den jungen Frauen als auch bei den Männern in dem Altersbereich die besten Duos aus Sachsen-Anhalt gesucht werden. Dass dabei dann auch Vertreter des Gastgebers den Sprung aufs Siegertreppchen schaffen konnten, war für Sabine Krems-Jany sozusagen das i-Tüpfelchen auf eine vor allem auch aus organisatorischer Sicht gut verlaufene Meisterschaft.

„Die Teams sind bei der Meisterschaft gemischt“

Bei den unter 19 Jahre alten Männern wurde Jan Seeger vom CVM mit seinem Partner aus Dessau neuer Landesmeister und auf der anderen Seite spielte im Finale ebenfalls ein junger Spergauer mit um den Sieg: Der erst 16-jährige Paul Schmiedl hatte mit seinem Partner vom USC Magdeburg auch das Endspiel erreicht. „Die Teams sind bei der Meisterschaft gemischt, weil es gleichzeitig Auswahlduos sind, die Sachsen-Anhalt später beim Bundespokal und bei der Deutschen Meisterschaft vertreten sollen“, erklärte Krems-Jany.

Sportlich hohes Niveau war also auf der Anlage in Bad Dürrenberg zu beobachten. Davon überzeugen wollte sich auch CVM-Chefcoach Mircea Dudas. Der Trainer des Regionalligisten sichtete Talente. Bereits lange vor der Meisterschaft am Wochenende war ihm Paul Schmiedl aufgefallen. Der um die zwei Meter große und athletische Nachwuchsspieler trainiert deshalb bereits beim Männerteam mit und soll behutsam an das Niveau in der hohen Liga herangeführt werden. Generell wollen die Spergau die Nachwuchsarbeit intensivieren - was sich mittelfristig und vor allem auch langfristig positiv bemerkbar machen soll. Denn in Spergau gibt es nicht mehr so viele Nachwuchsteams wie in der Vergangenheit.

„Wir haben eine Hallenzeit in der Engel-Schule in Bad Dürrenberg“

Der Verein will in dem Punkt quasi den Wiederaufbau vorantreiben. Einer von mehreren Schritten dahin ist ein Angebot für interessierte Kinder in Bad Dürrenberg. „Wir haben eine Hallenzeit in der Engel-Schule in Bad Dürrenberg“, verriet die Geschäftsführerin. Außerdem soll die Beachvolleyballanlage in Bad Dürrenberg weiterhin für Freizeitspieler kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Allerdings werden die Netze dort mit Beginn der kalten Jahreszeiten abmontiert. Der CVM will Freizeitmannschaften aber ab diesem Jahr dann Hallenzeiten zur Verfügung stellen - in der Jahrhunderthalle in Spergau sowie in der Schulsporthalle der Borlach-Schule in Bad Dürrenberg.

Und auch eine Landesmeisterschaft im Beachvolleyball könnte der CVM in naher Zukunft wieder ausrichten. Denn die Erfahrungen am Wochenende waren in vielerlei Hinsicht positiv für den CVM. Auch das Wetter hatte schließlich noch einigermaßen gut mitgespielt.