16 Events zum 16. Festspiel in Bad Lauchstädt

Bad Lauchstädt/MZ - Zu insgesamt 16 Veranstaltungen im Goethe-Theater und im Historischen Kursaal werden Besucher zum 16. „Festspiel der deutschen Sprache“ nach Bad Lauchstädt eingeladen. Das Programm reicht von einem Lene-Voigt-Abend des Dresdner Volksschauspielers Tom Pauls zum Auftakt am 11. Oktober bis zu einem Literaturgespräch mit dem renommierten Literaturkritiker Denis Scheck zum Finale am 31. Oktober.

Höhepunkte des Festspiels sind zwei Schauspielpremieren in prominenter Besetzung. Am 21. Oktober hebt sich der Vorhang für Hugo von Hofmannsthals Drama in Versen „Der Tor und der Tod“ in der Regie von Holk Freytag. Das in seiner Aussage und Gesellschaftskritik hoch aktuelle Stück ist unter anderem mit Julian Weigend und Andrea Cleven besetzt. Weigend spielt aktuell den Chefarzt Kai Hoffmann in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“. Am 22. Oktober hat die szenische Lesung des Trauerspiels „Emilia Galotti“ von Gotthold Ephraim Lessing Premiere. In der Titelrolle ist Johanna Wokalek („Barfuß“, „Die Päpstin“) zu erleben, weitere Mitwirkende sind Thomas Thieme, Irma Münch, Bernt Hahn, Daniel Minetti, Benjamin Krüger, Markus Gertken und Klaus-Dieter Bange.

„Der Begriff der bürgerlichen Moral in unserer Zeit“.

Auch musikalisch bietet das Festspielprogramm Erlesenes: der an der u. a. an der Berliner Lindenoper wirkende Bariton Samuel Hasselhorn ist mit Schuberts „Winterreise“ zu erleben. Das MDR-Sinfonie-Orchester widmet dem herzoglich-sächsischen Hofkapellmeister Georg Anton Benda ein Konzert u. a. mit dessen Melodram „Ariadne auf Naxos“ (1775 in Gotha uraufgeführt). Das Klenke-Quartett ist mit einem Mozart- und Beethovenprogramm zu hören, moderiert von Peter Gülke. Dreimal wird Mozarts Singspiel „Die Zauberflöte“ aufgeführt, unter anderem mit der Kammersymphonie Leipzig und Dirigent Peter Gülke am Pult.

Traditionell lädt der Schirmherr, Ministerpräsident Reiner Haseloff, Gäste zum Literarisch-philosophischen Gespräch ein. Diesmal spricht er mit dem ZDF-Intendanten Thomas Bellut zum Thema „Der Begriff der bürgerlichen Moral in unserer Zeit“.

2006 hatte Kammersängerin Edda Moser das „Festspiel der deutschen Sprache“ zunächst in Rudolstadt gegründet. 2007 verlegte sie es auf Anraten Hans-Dietrich Genschers in das historische Goethe-Theater Bad Lauchstädt. Das Festspiel 2021 ist eine 3-G-Veranstaltung. Besetzt werden etwa 50 Prozent der Plätze in Goethe-Theater und Kursaal.

www.goethe-theater.com, Kartenbestellungen: besucher@goethe-theater.com oder Tel. 034635/90 54 72