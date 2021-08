110.000 Euro Schaden: Diebe stehlen von Autohaus in Oppin hochwertige Fahrzeuge

Oppin/MZ - Von dem Außengelände eines Autohauses in Oppin sind in der Nacht von Samstag zu Sonntag zwei hochwertige Fahrzeuge der Marken Dodge und Jeep durch unbekannte Diebe gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Gesamtschaden 110.000 Euro. Die Beamten suchen nach Zeugen, welche Hinweise zu ungewöhnlicher Fahrzeug- oder Personenbewegungen in dem besagten Tatzeitraum an dem Autohaus machen können.