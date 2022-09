Reinhold Messner schwärmt vom Brocken

Am 4. Oktober kommt die Bergsteigerlegende nach Halle. Wie der Extremsportler heute mit dem Tod seines Bruders umgeht und ob er auch mit 78 Jahren noch mit seiner jungen Frau beim Wandern mithalten kann.

Nach mehreren Pandemie-bedingten Verschiebungen ist es am kommenden Dienstag soweit: Reinhold Messner kommt nach Halle und stellt den Nanga Parbat (8.125 Meter), seinen „Schlüsselberg“ vor. Im Gespräch mit MZ-Redakteurin Jessica Quick hat der 78-jährige Extrembergsteiger erzählt, wie viel Vorbereitung für die Besteigung eines Achttausenders notwendig ist, worin der Unterschied zu einer Brockenwanderung liegt - und wie er heute mit dem Tod seines Bruders Günther bei seiner ersten Expedition auf den Nanga Parbat in Pakistan umgeht. Herr Messner, hier in Mitteldeutschland haben wir den Brocken mit 1.141 Metern. Dort hochzuwandern, ist für uns schon ein Erlebnis. Wie ist es dann erst, einen Achttausender wie den Nanga Parbat im Westhimalaya hinaufzusteigen?