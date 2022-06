Peter-Michael Diestel schießt mit schweren Geschützen gegen die Enthauptung des Ostens

Er war da, aber er war auch nicht da. Er war dabei, aber nur mittendrin, gezwungenermaßen. Peter-Michael Diestel hat die DDR notgedrungen ausgehalten, wie er selbst sagt. Er lebte in dem Land, das er nicht „Heimat“ nennt, sondern „zu Hause“, fühlte sich aber als Christ fremd im Reich des Glaubens an den Marxismus. Und schon als intelligenter junger Mann beleidigt von der dumpfen Propaganda eines Systems, das Lebenschancen nicht nach Leistungsbereitschaft, sondern nach Unterwürfigkeit verteilte.

Diestel, als einer von fünf Brüdern aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter, hat die ersten 38 Jahre seines Lebens in einer „schön ausgestatteten Nische“ (Diestel) verbracht. Der Sohn eines Wehrmachtsmajors mit nachfolgender NVA-Karriere wurde weder Pionier noch FDJler. Diestel blieb auf Distanz, wo er konnte, und ging Kompromisse ein, wo er musste. „Wir lebten nicht im Widerstand, wir lebten auf Abstand“, beschreibt er im Gesprächsband „Ruhe gebe ich nicht“.

Eine DDR-Karriere ohne DDR

Mit dem wie er selbst an der Ostseeküste geborenen Journalisten Michael Hametner hat der inzwischen 70-Jährige einen Gesprächspartner gefunden, der ihm die Stichworte liefert für einen Rückblick auf ein Leben, das den Justiziar einer Agrargenossenschaft aus dem Leipziger Land in der wilden Wendezeit für ein paar Monate in die erste Reihe der deutschen Politik spülte. Ein Zufallsfund der Geschichte, wie er nur in einer Zeitenwende möglich war, die alle Gewissheiten fortblies. Diestel schließt sich im Sommer 1989 einem Kreis um den Pfarrer Hans-Wilhelm Ebeling an, der später die Parteineugründung DSU initiiert. Ungeplant, aber kurzentschlossen verwandelt sich der Mann, der sich sein Jurastudium über Umwege erkämpft hatte, in einen Politiker: Zum 1. Januar 1990 kündigt Diestel seinen Job. Er widmet sich nun ganz einem Wahlkampf, der für ihn nur ein Ziel hat: Gewinnen, um die deutsche Einheit verwirklichen zu können.

Diestels DSU ist die DDR-Partei, die die Einheit zuerst fordert. Und Peter-Michael Diestel selbst ist ihr Lautsprecher, ein sportlicher Kerl, der weder dem Klischee des mausgrauen ostdeutschen Parteisoldaten noch dem des zauselbärtigen Bürgerrechtlers im Pullover entspricht.

Für den gerade 38-Jährigen sind die Monate bis zur deutschen Einheit im Oktober 1990 ein einziger Moment der Erfüllung. Diestel spricht mit Helmut Kohl auf Augenhöhe, auch er trägt den „Mantel der Geschichte“. Im Unterschied zu Kollegen in der letzten DDR-Regierung aber verweigert sich der damalige Innenminister einer Übernahme der Bonner Sichtweisen. Für ihn seien es die Ostdeutschen gewesen, die das SED-Regime stürzten, betont er. Sie hätten Grund gehabt, aufrecht in die Einheit zu gehen. „Sie hätten als Sieger empfangen werden müssen.“

Es lief dann aber anders. Plötzlich hätten sich die DDR-Bürger nicht mehr getraut, von Glück zu reden. „Man hat ihnen diese devote Haltung abverlangt“, sagt Diestel. Natürlich, „wir sind die Kleinen und Hässlichen gewesen, die in ein großes, schönes Haus eintreten wollten“. Das verlange, die Hausordnung zu beachten, von der jeder Auftritt von Helmut Kohl und Diestels Chef Lothar de Maiziere erzählte: „Hier drei Zentner Lebendgewicht, dort de Maiziere, der kaum einen Zentner wog.“

Übelgenommen hat Peter-Michael Diestel den Leuten auf der anderen Seite der Verhandlungstische, an denen es um die Wiedervereinigung ging, dass die den Ostlern ihren Sieg nicht gönnen wollten. Mit dem Tag der Wiedereinigung, sagt er, „begann das Denken in Sieger und Besiegte“. Ein Blick zurück im Zorn: Schon beim großen Festakt hätten „nur Wessis gefeiert, als wäre die Einheit ihr Verdienst“. Dass Zusagen wie die, Löhne, Gehälter und Renten binnen fünf Jahren anzugleichen, nicht eingehalten wurden, macht Diestel wütend. „Der Westen hat einfach behauptet, mit der DDR seien auch ihre Verträge untergegangen.“

Mann unter Männern

Diestel hat das nie verziehen. Aus dem Zufallspolitiker ist ein unbarmherziger Anwalt der Ostdeutschen geworden, der sich selbst vor Stasileute, SED-Größen und Politiker der Linken stellt, gegen „Pappnasen“ wettert, die „heute genauso fleißig dienen wie in der DDR“ und in ihm, dem „Partisanen in der CDU“, nur einen Störenfried sehen.

Diestel grämt sich, weil „wir es diesen Schwachköpfen aus dem Westen überlassen haben, für Deutschland zu denken“. Er schießt mit schwerem Geschütz, spricht von einer „Enthauptung des Ostens“ und von „Diskriminierung, um die ostdeutsche Elite auszuschalten“.

Dabei kann er selbst nicht klagen. Diestel ist wirtschaftlich erfolgreich, privat glücklich, seine Stimme wird gehört, auch weil er sich nie scheut, zu provozieren mit Vorwürfen wie dem, der Westen habe die deutsche Einheit zu etwas gemacht, „das 16 Millionen Menschen ausschließt“.

Doch als Ein-Mann-Komitee für Gerechtigkeit ist Peter-Michael Diestel auf einer Mission, dem Westen doch noch beizubiegen, „wie Ostdeutschland tickt“. Aufgeben, nur weil kein Erfolg in Sicht ist? Das ist nicht, wie Diestel funktioniert. Er wünsche sich, mit diesem seinem neuen Buch „eine furchtbare Verteufelung“ zu erfahren, auf dass eine Diskussion losbreche, sagt Peter-Michael Diestel am Ende. Ein bisschen Romantiker ist er also auch noch.

Peter-Michael Diestel ist mit seinem Buch „Ruhe gebe ich nicht“ (Eulenspeigel-Verlag) auf Lesetournee: Termine hier