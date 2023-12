Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Viel deutscher als in diesen Tagen wird die Welt das ganze Jahr über nicht. Am Weißen Haus in Washington gehen die Lichter an einer riesigen Tanne an, US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill selbst lassen es sich nicht nehmen, die Krönung der präsidialen Weihnachtsdeko anzuschalten. Es wird Licht, zum 100. Mal inzwischen, seit Bidens Amtsvorgänger Calvin Coolidge 1923 den ersten Präsidentenbaum zum Leuchten brachte.