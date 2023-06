Der MZ-Unterstützungsverein „Wir helfen“ hat im Planetarium Halle 135.000 Euro an fast 50 Projekte vergeben. So soll benachteiligten Kindern geholfen werden.

Halle (Saale)/MZ - Nachdem in den vergangenen Jahren die Mitgliederversammlung von „Wir helfen“ im Medienhaus der Mitteldeutschen Zeitung stattfand, wechselte der seit 2001 bestehende MZ-Unterstützungsverein für sein Jahrestreffen 2023 in das Planetarium Halle – und damit in einen Veranstaltungsort, der selbst schon einmal von den Spendengeldern des Vereins profitierte. 2013 bekam das im März wiedereröffnete Planetarium im Rahmen der damaligen Fluthilfe-Aktion von „Wir helfen“ Unterstützung, um das hauseigene Kinderprogramm auszubauen. „Es ist schön, wenn man sieht, was daraus geworden ist“, sagte „Wir helfen“-Vorsitzende Susen Thiele nun.

MZ-Unterstützungsverein „Wir helfen“: Mehr Anträge als 2022

Nach einem Rückblick auf das Spendenjahr 2022 und einem Blick in die mit fast 180.000 Euro gefüllte Vereinskasse, ging es zum wichtigsten Punkt der Mitgliederversammlung: der Vergabe der Spendengelder. Die Auswahl war in diesem Jahr aufwendiger als in den Jahren zuvor. Waren es 2022 noch knapp 20 Anträge, stieg deren Zahl nun auf 49.

Einen Antrag stellte zum Beispiel die Wohngruppe des Albert-Schweitzer-Familienwerks Merseburg. Die benachteiligten Kinder und Jugendlichen fuhren im vergangenen Jahr bereits in ein Tipi-Camp in Balgstädt (Burgenlandkreis). „Die Kinder lernen dort die Natur kennen und wie sie sich in der Natur verhalten sollten“, erklärte Gerlinde Kuppe, die „Wir helfen“-Patin des Projekts. „Ich kann das Projekt nur empfehlen.“ Diesem Votum schlossen sich die 13 anwesenden Vereinsmitglieder auch an und bewilligten die 1.410 Euro Fördersumme.

Die Veranstaltung „Lebenslauf“ des Kinderhospiz Halle (2.268 Euro), ein Spielgerät für eine teilstationäre Tagesgruppe aus Halle (1.000 Euro) sowie die Ausbildung von Leselernhelfern (500 Euro) wurden von „Wir helfen“ mit Geld bedacht. Eines der größten Vorhaben, das finanzielle Unterstützung erhielt, ist die Sanierung des Krokoseums in den Franckeschen Stiftungen in Halle. „Das Kinderkreativzentrum wird nach 23 Jahren renoviert“, erklärte Stiftungsdirektor Thomas Müller-Bahlke, der auch „Wir helfen“-Mitglied ist. Der Sanitärtrakt werde erneuert und ebenso die Erwachsenen- sowie die Kinderküche. „Insgesamt ist das ein 80.000-Euro-Projekt, das wir aus Hausmitteln nicht stemmen können“, so Müller-Bahlke. Deswegen baten die Franckeschen Stiftungen um 11.000 Euro für die Kinderküche, die auch bewilligt wurden.

Ebenso bekam der Basketball Club Anhalt eine 1.050-Euro-Unterstützung. Damit soll die Teilnahme von sechs Jugendlichen an einem internationalen Turnier zu Pfingsten in Berlin gesichert werden. „Leider können die Familien der Kids den Unkostenbeitrag von 175 Euro pro Teilnehmer nicht aufbringen“, schreibt Teammanagerin Gerit Grünthal in ihrem Förderantrag. „Ohne die Unterstützung von uns müssten die sonst zu Hause bleiben“, fasste „Wir helfen“-Mitglied Anna Manser die Situation zusammen. Deswegen sei der Antrag des Basketballclubs unterstützenswert. Die anderen Vereinsmitglieder stimmten dem zu.

MZ-Unterstützungsverein „Wir helfen“: Erfolgreiche Adventsaktion

Die Gelder, die „Wir helfen“ jedes Jahr vergeben kann, stammen allesamt aus Spenden. Die Summen reichen von einem Euro bis 10.000 Euro. Den größten Betrag gab die Saalesparkasse, gefolgt von der Total Raffinerie Leuna sowie dem Softwareunternehmen Mse IT Solutions. Hinzu kam der Adventsspendenaufruf in der Mitteldeutschen Zeitung, der etwa 11.000 Euro einbrachte sowie die von Kathi veranstaltete Lebkuchenaktion, durch die etwa 6.000 Euro zusammenkamen. Jede Spende wird auf der monatlichen „Wir helfen“-Seite in der MZ erwähnt.

Insgesamt wurden bei der Jahresversammlung 2023 fast 50 Projekte unterstützt. Die Vereinsmitglieder vergaben etwa 135.000 Euro für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Das zeigte erneut, was auch Vorsitzende Susen Thiele noch einmal verdeutlichte: „‚Wir helfen‘ ist der größte Unterstützungsverein für Kinder und Jugendliche im Land.“