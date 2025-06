Halle/MZ - Unerlässlich für den Erfolg von Künstlern und Designern ist ihre Sichtbarkeit beziehungsweise die ihrer Kunst. Naheliegend, dass eine ihrer Präsentationsplattformen diesen Namen trägt: „Sichtbar – Kunst- und Designmarkt“. Er findet in diesem Jahr schon zum zwölften Mal statt, und zwar am 14. und 15. Juni im Burggraben vor dem Kunstmuseum Moritzburg. Veranstaltet wird der Markt vom Verband Bildender Künstler Sachsen-Anhalt.

Nicht nur regional

Mehr als 50 Künstler sind in diesem Jahr daran beteiligt. Gezeigt und verkauft werden Malerei und Grafik, Keramik, Schmuck, Papier- und Textilkunst, Fotografie, Spielzeug, Holzobjekte und Modedesign.

Die Zahl der Bewerber habe in diesem Jahr leicht zugenommen, sagt Ruth Heftrig, Geschäftsführerin BBK Sachsen-Anhalt. Aus der Region natürlich, aber auch von weiter her. „Wir freuen uns über steigendes Interesse auch aus anderen Regionen. Dieses Mal sind Ausstellerinnen und Aussteller aus Leipzig, Radebeul, Erfurt, Hamburg, Brandenburg, Düsseldorf und Berlin dabei.“ Im vergangenen Jahr, an einem sehr heißen Marktwochenende, so Ruth Heftrig, seien 2.000 Besucher gekommen, im Jahr davor waren es 1.000 mehr, ein Rekord. „Bei schönem Wetter hoffen wir, daran anknüpfen zu können.“

Zwei Wettbewerbe

Dafür wurde viel am Rahmenprogramm gearbeitet. Erstmals werden in fünfminütigen Vorschauen Informationen zu Workshops und Kursen gegeben, die von den Künstlern ganzjährig angeboten werden. Es gibt Livemusik mit Marian Kindermann und Band am Samstag, Kulinarisches, ein Kreativ-Angebot des Kinderkunstforums sowie einen Kunstparcours. Und Wettbewerbe. Künstler sind aufgerufen, ein Objekt mitzubringen, das den Blick auf ihre Arbeit, den kreativen Prozess oder experimentelle Ausdrucksformen lenkt. Eine mit Fachleuten besetzte Jury entscheidet über die Vergabe des Preises. Über den Publikumspreis wiederum befinden die Besucher, indem sie bis Sonntag um 13 Uhr für ihr Lieblingsobjekt auf dem Markt votieren können.

„Sichtbar – Kunst- und Designmarkt: 14. und 15. Juni, geöffnet ist am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.