Männer springen in Leipzig aus einem Auto und bedrohen Pärchen

Leipzig - Nach einem Angriff auf ein junges Paar in Leipzig am Samstagabend sitzen zwei Männer wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Das hat die Polizeidirektion Leipzig mitgeteilt. Der 24-jährige Mann war mit seiner 17-jährigen Freundin auf dem Gehweg in der Eisenbahnstraße unterwegs, als neben ihnen ein VW Touran hielt. Ein Angreifer sprühte der Jugendlichen Reizgas ins Gesicht, der zweite Angreifer stach mit einem Messer in Richtung des 24-Jährigen und verletzte ihn.

Als mehrere Zeugen hinzukamen, flüchteten die Männer mit dem VW. Der 24-Jährige wurde am Rumpf verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Zuge der Fahndung konnten die Tatverdächtigen in der Riesaer Straße gestellt werden. Es handelt sich um einen 18- und einen 27-Jährigen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags auf. Heute Nachmittag wurden sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Der 18-Jährige wurde in eine Jugendstrafvollzugsanstalt und der 27-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.