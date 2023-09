Der Leipziger Zoo hat einen neuen Bewohner: Otzelot-Weibchen Daphne hat Nachwuchs bekommen. So steht es um die Baby-Katze.

Leipzig/DUR – Der Zoo Leipzig kann einen weiteren Zuchterfolg vorweisen: Bereits am 31. August 2003 brachte das 15-jährige Otzelot-Weibchen Daphne ihren Nachwuchs zur Welt. Laut dem Zoo ist es bereits ihr zehntes Jungtier, um das sie sich vorbildlich kümmert.

Zoo Leipzig: Otzelot-Weibchen Daphne sorgt für Nachwuchs

„Daphne ist sehr routiniert im Umgang mit ihrem Jungtier, das einen stabilen und augenscheinlich gesunden Eindruck macht“, berichtet Bereichsleiter Michael Ernst. Man habe sich das Jungtier noch nicht genau ansehen können, daher sei das Geschlecht des Tieres momentan noch nicht bekannt.

Lesen Sie auch: Giraffenbulle will nicht in Transportbox - und darf jetzt in Dresden bleiben

Das Geschlecht der Baby-Katze ist bislang noch unbekannt. Foto: Zoo Leipzig

Vater des Ozelot-Jungtieres ist der langjährige Zuchtmann Pinchu (14), der wie Daphne im Jahr 2010 nach Leipzig kam. Der letzte Nachwuchs des Paares, Ozelotkater Tiago (geboren am 21.05.2022), wird demnächst den Zoo Leipzig verlassen.

Lesen Sie auch: Nach Pfleger-Ärger - Zoo Leipzig vermeldet vier Löwen-Babys

Ozelots zählten aufgrund ihres Fells eine Zeit lang als die am stärksten bejagte Katzenart. Durch intensive Schutzmaßnahmen erholten sich erfreulicherweise die Bestände. Inzwischen konnten die Tiere von der „Roten Liste“ der bedrohten Tierarten gestrichen werden.