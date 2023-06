Mit seinen Tierbeschäftigungen wurde Jörg Gräser im Zoo Leipzig zu einem Star unter den Tierpflegern. Ist für ihn jetzt bei "Elefant, Tiger und Co." Schluss?

Leipzig/DUR/slo – Es war ein Erdbeben im Zoo Leipzig, dessen Schockwellen bis heute noch nicht ganz verklungen sind. Der bei vielen Fans beliebte Tierpfleger Jörg Gräser wurde bereits im April von den Raubtieren Afrikas zu den Ziegen und Wellensittichen Südamerikas versetzt. Nun gibt es für Gräsers Fans die nächste schlechte Nachricht.

Wie die Leipziger Volkszeitung erfahren haben will, soll Gräser künftig nicht mehr in der MDR-Serie „Elefant, Tiger und Co.“ zu sehen sein. Zumindest diese Entscheidung habe Gräser selbst getroffen, so die LVZ.

Versetzung von Jörg Gräser im Zoo Leipzig: Viele Fans dank Elefant, Tiger und Co.

„Elefant, Tiger und Co.“ hatte Gräser in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Star des Zoos gemacht. Gräsers nahbare Art und seine oft liebevoll umgesetzten Ideen zur Tierbeschäftigung hatten Gräser viele Fans verschafft. Dass er mit Erdmännchen, Löwen oder Hyänen auch prestigeträchtige Tiere unter seiner Verantwortung hatte, dürfte zusätzlich geholfen haben.

Seit April ist damit Schluss. Zu den Gründen schweigen sowohl der Zoo als auch der Pfleger selbst. Es heißt, eine missglückte Löwen-Fütterung habe bei der Versetzung von Jörg Gräser im Zoo Leipzig eine Rolle gespielt. Die damals noch zwei Löwen hatten ein Zebra serviert bekommen. Durch eine Panne schleppten die Tiere den Kadaver aber in den für Zuschauer sichtbaren Bereich. Dass Löwen ein echtes Tier fressen, führte zu Beschwerden.

Lesen Sie auch: Nach Skandal im Zoo Leipzig: Fünf der größten Zoo-Aufreger weltweit

Zudem gab es in den vergangenen Monaten mehrere missglückte Löwengeburten, die der Zoo entgegen der sonstigen Gewohnheiten versuchte, geheim zu halten. Laut Medienberichten soll es zwischen Gräser und dem Zoo Streit über die Zuchtbedingungen der Tiere gegeben haben.

Zoo Leipzig versetzt Jörg Gräser: Protest zahlreicher Zoo-Fans

Während der Zoo Leipzig versucht, die Versetzung Gräsers als normale Personalentscheidung zu behandeln, gibt es seitens vieler Zoo-Fans einen regelrechten Shitstorm. Eine Petition zur Rückkehr Gräsers zu den afrikanischen Raubtieren hat weit über 10.000 Beteiligte. Der Zoo Leipzig stellte aber schnell klar, dass an der Versetzung Jörg Gräsers nicht mehr gerüttelt werde.

Auch in „Elefant, Tiger und Co.“ wurde Gräsers Versetzung nur ganz am Rande erwähnt. „Gegenwärtig ist unser Tierpfleger Jörg Gräser in Südamerika eingesetzt und kümmert sich mit dem Team dort um den dortigen Tierbestand“, sagt dort Kurator Johannes Pfleiderer. „Gern hätten wir ein bisschen mehr gewusst“, heißt es dazu im Off-Kommentar der Sendung.

Mit Spannung erwartet wird nun ein Termin am kommenden Mittwoch: Dann ist Jörg Gräser im Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna zu Gast, um über "Brasilien - Im Land des Jaguars" zu sprechen. Nach den Diskussionen über Gräsers Job ist der Abend allerdings längst restlos ausverkauft.