Vermisste Leipziger Studentin: Neue Hinweise führen zu Scientology und nach Dänemark

Halle/Leipzig (dpa/vs) - Der Fall der vermissten Studentin Yolanda Klug soll am Sonntagabend in der MDR-Sendung „Kripo live“ eine Rolle spielen. Zudem würden Ermittlungen in Richtung der Scientology Organisation weiterlaufen, die in mehreren Bundesländern durch den Verfassungsschutz beobachtet wird, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Sonntag mit.

Im Laufe der Ermittlungen sei bekannt geworden, dass die Familie der Vermissten der umstrittenen Organisation nahestehe. Eine Spur führe nach Dänemark.

Die damals 23 Jahre alte Studentin wird seit dem 25. September 2019 vermisst. Laut Polizei hatte sie damals ihre WG in der Leipziger Körnerstraße verlassen, um zu einem Möbelcenter nach Günthersdorf zu fahren. Zuletzt hatte sie ein Zeuge in der betreffenden Buslinie kurz vor ihrem Aussteigen gesehen. Danach wollte sie sich mit einer Freundin treffen, um mit ihr zur Burg Giebichenstein nach Halle zu fahren und dort an einer Hochschulveranstaltung teilzunehmen. Zu dem Treffen kam es aber nicht.

Die Polizei hatte in mehreren Großeinsätzen in Sachsen und Sachsen-Anhalt nach der Studentin gesucht. Ein Fährtenhund führte die Beamten bis zur Burg Giebichenstein.