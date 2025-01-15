Die Vorfreude auf das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig kann steigen: Der Vorverkauf für das Festival ist gestartet. Schon zahlreiche Bands haben ihre Teilnahme für das Treffen der schwarzen Szene bestätigt. Auf diese Acts können sich Besucher des WGT 2026 freuen.

Treffen der schwarzen Szene in Leipzig: Das ist schon über das WGT 2026 bekannt

Konzerte und Co.: Die ersten Bands für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind bestätigt.

Leipzig. – Leipzig wird zu Pfingsten wieder schwarz: Vom 22. bis 25. Mai 2026 steigt das mittlerweile 33. Wave-Gotik-Treffen (WGT) in der sächsischen Stadt. Die ersten Bands für das Treffen der schwarzen Szene sind bereits bestätigt, der Vorverkauf ist gestartet.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum WGT 2026:

Was ist das Wave-Gotik-Treffen?

Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig ist das größte Festival der Gothic-Szene weltweit. Seit 1992 findet es jedes Jahr zu Pfingsten statt.

Das Treffen war 1992 mit gerade einmal 2.000 Besuchern und acht Bands gestartet. Zum Vergleich: 2025 besuchten laut Veranstalterangaben rund 19.000 Menschen das Festival. 2026 werden an rund 50 Orten in Leipzig Veranstaltungen stattfinden.

Wo kann man WGT-Tickets kaufen und was kosten sie?

Die Kartenpreise für das WGT in Leipzig sind noch einmal gestiegen. Für das viertägige Festival zahlen Besucher in diesem Jahr 190 Euro. Im vergangenen Jahr kostete das Vier-Tage-Ticket 170 Euro. Karten können sowohl vorab online bestellt werden oder auch an den Tageskassen gekauft werden.

Wer auf dem Agra-Gelände zelten oder sein Wohnmobil abstellen möchte, benötigt zusätzlich eine sogenannte Obsorgekarte für 50 Euro pro Platz. Wohnwagenstellplätze sowie das Parken des Autos auf dem Agra-Gelände kosten extra.

Gibt es Tagestickets für das gesamte WGT-Gelände?

Nein, seit 2001 gibt es für das WGT Leipzig keine Tagestickets mehr. Das Vier-Tage-Ticket ist das einzige Festivalticket für alle Veranstaltungen des Wave-Gotik-Treffens.

Welche Bands treten beim WGT 2026 auf?

Bisher haben bereits 136 Künstler und Bands ihre Teilnahme für das Wave-Gotik-Treffen 2026 zugesagt (Stand: 11. Februar). Das Spektrum ist breit gefächert und reicht von Future-Pop bis Goth-Metal, von mittelalterlichen Klängen bis EBM.

Unter anderem haben DAF, die Einstürzenden Neubauten, Front Line Assembly, Portion Control, Kim Wilde, Suicide Commando, London After Midnight und Lacrimosa Auftritte zugesagt. Die komplette Künstlerliste wird auf der WGT-Website laufend aktualisiert.

Neben Größen sind auch wieder eher unbekanntere Künstler aus den Randbereichen der Szene dabei. Der Pressesprecher des WGT, Cornelius Brach, sagt zudem: „Es wird auf jeden Fall einige Bands im Programm geben, die noch nie beim WGT gespielt haben. Und im kulturellen Programm wird es wieder einige besondere Höhepunkte abseits der Konzerte geben.“

Wann ist das Viktorianische Picknick?

Das Viktorianische Picknick ist einer der Höhepunkte des Festivals: Jedes Jahr kommen am Freitagnachmittag vor Pfingsten tausende Fans der schwarzen Szene im Clara-Zetkin-Park in Leipzig zusammen.

Zwar gibt es keinen offiziellen Dresscode, aber es hat sich längst eingebürgert, dass hier die besonders aufwändigen und schönen Outfits präsentiert werden. Das zieht auch jedes Jahr zahlreiche Schaulustige an.

In diesem Jahr wird das Viktorianische Picknick voraussichtlich am 22. Mai 2026 stattfinden. Der Eintritt ist frei, die Gäste bringen Essen, Getränke und Decken selbst mit.