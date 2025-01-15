Die Vorfreude auf das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig kann steigen: Schon zahlreiche Bands haben ihre Teilnahme für das Treffen der schwarzen Szene bestätigt. Auf diese Acts können sich Besucher des WGT 2026 freuen.

Konzerte und Co.: Die ersten Bands für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind bestätigt.

Leipzig. – Leipzig wird zu Pfingsten wieder schwarz: Vom 22. bis 25. Mai 2026 steigt das mittlerweile 33. Wave-Gotik-Treffen (WGT) in der sächsischen Stadt. Die ersten Bands für das Treffen der schwarzen Szene sind bereits bestätigt.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum WGT 2026:

Was ist das Wave-Gotik-Treffen?

Das Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig ist das größte Festival der Gothic-Szene weltweit. Seit 1992 findet es jedes Jahr zu Pfingsten statt.

Das Treffen war 1992 mit gerade einmal 2.000 Besuchern und acht Bands gestartet. Zum Vergleich: 2025 besuchten laut Veranstalterangaben rund 19.000 Menschen das Festival.

Wo kann man WGT-Tickets kaufen und was kosten sie?

Die Preise für das WGT 2026 sind noch nicht bekannt. Der Ticket-Verkauf für dieses Jahr ist bisher nicht gestartet (Stand: 26. Januar 2026).

Im vergangenen Jahr kostete das Vier-Tage-Ticket für das gesamte Festival 170 Euro. Besucher konnten ihre Tickets sowohl vorab bestellen als auch direkt vor Ort kaufen.

Wer auf dem Agra-Gelände zelten oder sein Wohnmobil abstellen möchte, benötigte im vergangenen Jahr zusätzlich eine sogenannte Obsorgekarte für 50 Euro pro Platz. Besucher, die mit dem Auto anreisten, konnten eine Parkvignette für 20 Euro erwerben.

Gibt es Tagestickets für das gesamte WGT-Gelände?

Nein, seit 2001 gibt es für das WGT Leipzig keine Tagestickets mehr. Das Vier-Tage-Ticket ist das einzige Festivalticket für alle Veranstaltungen des Wave-Gotik-Treffens.

Welche Bands treten beim WGT 2026 auf?

Bisher haben bereits 120 Künstler und Bands ihre Teilnahme für das Wave-Gotik-Treffen 2026 zugesagt (Stand: 26. Januar 2026). Das Spektrum ist breit gefächert und reicht von Future-Pop bis Goth-Metal, von mittelalterlichen Klängen bis EBM.

Unter anderem haben DAF, die Einstürzenden Neubauten, Front Line Assembly, Portion Control, Kim Wilde, London After Midnight und Lacrimosa Auftritte zugesagt. Die komplette Künstlerliste wird auf der WGT-Website laufend aktualisiert.

Neben Szenegrößen sind auch wieder eher unbekanntere Künstler aus den Randbereichen der Szene dabei.

Wann ist das Viktorianische Picknick?

Das Viktorianische Picknick ist einer der Höhepunkte des Festivals: Jedes Jahr kommen am Freitagnachmittag vor Pfingsten tausende Fans der schwarzen Szene im Clara-Zetkin-Park in Leipzig zusammen.

Zwar gibt es keinen offiziellen Dresscode, aber es hat sich längst eingebürgert, dass hier die besonders aufwändigen und schönen Outfits präsentiert werden. Das zieht auch jedes Jahr zahlreiche Schaulustige an.

In diesem Jahr wird das Viktorianische Picknick voraussichtlich am 22. Mai 2026 stattfinden. Der Eintritt ist frei, die Gäste bringen Essen, Getränke und Decken selbst mit.