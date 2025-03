In der Nähe der Leipziger Buchmesse ist es am Donnerstag zu einem Unfall mit zwei Autos gekommen. Die beiden Fahrerinnen wurden dabei verletzt.

Unfall in Leipzig

Zwei Frauen sind in Nähe der Leipziger Buchmesse bei einem Autounfall verletzt worden. (Symbolbild)

Leipzig - Bei einem Zusammenprall zweier Autos in der Nähe des Leipziger Messegeländes sind die beiden Fahrerinnen verletzt worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Zuvor sei eine 50-Jährige am Donnerstagnachmittag infolge eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr gefahren, heißt es weiter. Dort prallte sie gegen das Auto einer 21-Jährigen. Die 50-Jährige wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-Jährige konnte nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause. Der Sachschaden werde auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Wegen des Unfalls kam es zwischenzeitlich zu Verkehrseinschränkungen im Umkreis der im Messegelände stattfindenden Leipziger Buchmesse. Gegen die 50-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.