Unbekannte tote Frau in Leipzig aus Fluss geborgen - Obduktion angeordnet

Leipzig - Die Leiche einer Frau ist am Sonntag in Leipzig aus der Weißen Elter geborgen worden. Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper am Vormittag im Stadtteil Großzschocher im Fluss treibend entdeckt, so die Mitteilung der Polizei am Montag.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zunächst keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden erkannt. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat trotzdem ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Leiche wurde in die Rechtmedizin gebracht. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zur Todesursache, den Todesumständen und zur Identität der Toten an. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obdution anordnet. (mz/mad)