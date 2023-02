Der Zoo Leipzig freut sich über Nachwuchs bei einer bedrohten Tierart. Bereits vor einer Woche sei auf der Südamerika-Anlage ein kleiner Großer Ameisenbär zur Welt gekommen, teilte der Zoo am Freitag mit.

Leipzig/DUR/slo – Der Zoo Leipzig vermeldet Nachwuchs bei den Großen Ameisenbären. Bereits am vergangenen Freitag habe Weibchen Bardana ein Jungtier zur Welt gebracht. „Augenscheinlich macht das Jungtier einen gesunden und mobilen Eindruck und krallt sich inzwischen gut auf dem Rücken der Mutter fest“, so Seniorkurator Johannes Pfleiderer.

Neuankömmling im Zoo Leipzig: Freude über Ameisenbär-Baby

„Da die ersten Tage wichtig für eine stabile Ausprägung der Mutter-Jungtier-Bindung sind, werden wir den beiden ausreichend Ruhe geben. Insofern haben wir auch noch keine Kenntnis darüber, um welches Geschlecht es sich bei dem Neuankömmling handelt“, sagt Pfleiderer weiter.

Babys der Großen Ameisenbären krallen sich nach der Geburt am Rücken der Mutter fest und suchen dort Schutz. Foto: Zoo Leipzig

Wann das Ameisenbär-Baby für Besucher zu sehen ist, ist noch unklar. In den nächsten Wochen sollen Mutter und Kind noch in der rückwertigen Anlage bleiben, Tierbaby-Fas müssen sich also noch etwas gedulden.

>>> Auch interesannt: Gesund und munter: Elefantenbaby im Zoo Leipzig zur Welt gekommen

Große Ameisenbären kommen in Mittel- und Südamerika vor. Die Art gilt als gefährdet.