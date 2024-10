Halle/MZ - Wegen Spionageverdachts hat die Bundesanwaltschaft eine chinesische Staatsangehörige in Leipzig festnehmen lassen. Yagi X. soll mehrfach sensible Informationen zu Flügen, Fracht und Passagieren am Flughafen Leipzig-Halle an einen chinesischen Geheimdienstmitarbeiter weitergegeben haben, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten.

Spionageverdacht am Flughafen Leipzig-Halle: Chinesische Agentin verhaftet

„Dies umfasste insbesondere Informationen über den Transport von Rüstungsgütern sowie Personen mit Verbindungen zu einem deutschen Rüstungsunternehmen“, erklärte die Bundesanwaltschaft.

Die Chinesin sei Mitarbeiterin eines Unternehmens im Logistikbereich, das unter anderem Dienstleistungen am Flughafen Leipzig-Halle erledige. Das Bundeskriminalamt habe auch ihre Wohnung und ihren Arbeitsplatz durchsucht.

Die Festnahme der Frau sei bereits am Montag erfolgt. Laut Bundesanwaltschaft soll die mutmaßliche Agentin ihre Informationen von August 2023 bis Februar 2024 an einen chinesischen Geheimdienstmitarbeiter weitergegeben haben.

Verbindungen zu Maximilian Krah: Frühere Fälle aufgedeckt

Brisant: Genau dieser mutmaßliche Agent ist bereits in anderen Zusammenhängen bekannt. Es handelt sich um Jian G., der bereits im April festgenommen worden war.

Er ist ein früherer Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah im Europäischen Parlament. Jian G. soll im Januar 2024 mehrfach Informationen über Verhandlungen und Entscheidungen im EU-Parlament an seine Geheimdienst-Auftraggeber weitergegeben haben.

Zudem spähte er chinesische Oppositionelle in Deutschland aus, so die Ermittler im April. Krah hatte sich nach der Festnahme damals von seinem Mitarbeiter distanziert.