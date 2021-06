So heißen die Löwen-Vierlinge im Zoo Leipzig

Leipzig/dpa - Die vier Löwenbabys im Zoo Leipzig haben am Mittwoch Namen bekommen. Die beiden kleinen Katzen und die beiden Kater heißen jetzt Jasira, Juma, Kossi und Kiyan. Die Tierpfleger hatten am Morgen in der Löwensavannne extra eine kleine Taufzeromonie für die Vierlinge inszeniert.

Die Namen wurden aus 8500 Vorschlägen ausgewählt, die mehr als 3000 Tierfreunde eingereicht hatten. Sie sollten wohlklingend sein und zur ursprünglichen Heimat der Löwen auf dem afrikanischen Kontinent passen. Das letzte Wort bei der Auswahl hatten laut Zoo die Tierpfleger.

Leipzigs Löwen-Nachwuchs mit Mutter Kigali. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Das quirlige Quartett war am 7. März geboren worden. Die Löwenmutter Kigali war bei der Taufe ihres Nachwuchses dabei, Löwenkater Majo blieb im Hintergrund. Der Zoo Leipzig ist nach eigenen Angaben historisch betrachtet einer der größten Löwenzüchter weltweit. Mehr als 2300 Löwen seien dort schon zur Welt gekommen.