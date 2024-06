So feiern Fans aus aller Welt in Leipzig die EM

Leipzig/MZ - Wer wissen will, wie die Stimmung ist in Leipzig, der kann Jörg Junhold fragen. „Ich bin unheimlich stolz auf meine Stadt“, schwärmt der örtliche Zoodirektor in seiner Eigenschaft als EM-Botschafter. „Hier herrschte in den letzten Tagen Weltstadtflair!“ Die Fans! Das Bachfest, das sich zwei Tage mit der EM überschnitt! Das Klassik-Open-Air „Klassik airleben“ in einem Park, nur einen Tag nach der in Leipzig ausgetragenen Partie Niederlande-Frankreich! Junhold kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Woher der „Weltstadtflair“ kommt

Weltstadtflair also. Unwillkürlich schießt einem „Weltniveau“ durch den Kopf, von dem in der DDR ja gerne mal die Rede gewesen sein soll, wenn auf irgendeinem Gebiet der Anschluss an den Westen erreicht war. Und irgendwie passt das: Leipzig ist die einzige ostdeutsche Gastgeberstadt der EM. Was natürlich nicht per se an Leipzig liegt, sondern daran, dass die Stadt mit der Red-Bull-Arena ein Stadion hat, das tauglich ist für internationale Partien auf, nun ja, „Weltniveau“.

Fan-Freundschaft: Matthias Busche, Bjarne Horn, Josef Kovacevic und Ivan Jurinovic (v.l.) Foto: Schierholz am Leipziger Hauptbahnhof (Foto: Alexander Schierholz)

Junhold schwärmt vom Weltstadtflair pünktlich zur Halbzeit, in einem Raum des Gewandhauses, mit Blick auf die Fanmeile auf dem Augustusplatz. Es ist Montag dieser Woche, zwei Spiele liegen schon hinter der Stadt, Niederlande-Frankreich und Portugal-Tschechien. Zwei weitere Partien werden noch folgen, an diesem Montagabend zunächst Kroatien gegen Italien. Die Stadt und die UEFA ziehen eine Zwischenbilanz. Auf dem Podium sitzen neben Junhold unter anderem EM-Botschafterin Celia Šašic, Turnierchef Philipp Lahm und Heiko Rosenthal, Leipzigs Sportbürgermeister. Alle prächtig gelaunt.

Die Bahn kriegt es nicht hin

Höchste Zeit also, mal zu schauen, wie sich Leipzig macht als einzige ostdeutsche EM-Stadt. Wie gut die Stimmung wirklich ist. Wie es klappt mit der Anreise. Zum Stadion. Und überhaupt erst einmal in die Stadt. Auch nach Leipzig kommen viele mit der Bahn, von der es nun wieder heißt, sie kriege es nicht hin.

Die Spiele werden in der Fanzone auf mehreren Riesenbildschirmen gezeigt. (Foto: Sebastian Willnow/dpa)

Montag, der Nachmittag vor der Partie Kroatien-Italien und die Stunde der Verspätungen. Blick auf die Anzeigetafeln: die Züge aus Frankfurt (Main), Berlin, München, Karlsruhe – alle zu spät, von zehn Minuten bis zu zwei Stunden. Auf Gleis 13 und 14 rollen fast zeitgleich der ICE aus Frankfurt und der aus Berlin ein. Fans quillen aus den Waggons, das rot-weiße Schachbrettmuster der kroatischen Nationalflagge dominiert. Bjarne Horn trägt Italien-Blau. Wie war die Fahrt? Er winkt ab: „Alles verspätet, der Zug voll.“ Aber: Hauptsache, angekommen.

In Hamburg sind sie eingestiegen, er und Matthias Busche, zwei Italien-Fans aus dem Norden. In Berlin räumen sie zwei Plätze frei für Josef Kovacevic und Ivan Jurinovic. Die beiden Kroaten leben in Melbourne, Australien, für die EM sind sie auf Europa-Tour. „Danach machen wir Urlaub in Kroatien“, erzählt Kovacevic.

„Da bin ich wochenlang ein Zombie!“

Jetzt stehen sie auf dem Bahnsteig zwischen den Gleisen 13 und 14 des Leipziger Hauptbahnhofs, zwei deutsche Italien-Fans aus Hamburg, zwei kroatische Kroatien-Fans aus Melbourne, die wirken, als würden sie sich schon eine Ewigkeit kennen und wären gute Freunde. Dabei sind sie sich erst eine gute Stunde zuvor im Zug zum ersten Mal begegnet. Sie entrollen eine Kroatien-Flagge mit „Melbourne“-Schriftzug, fürs Gruppenfoto. Sie tippen, wie das Spiel später ausgehen wird: „2:0“, sagt Kovacevic voraus. Es wird ein 1:1-Unentschieden werden.

War leider ihr letztes EM-Spiel: Kroatien-Fans in Leipzig (Foto: IMAGO/EHL Media)

Josef Kovacevic und Ivan Jurinovic können an diesem Nachmittag noch nicht wissen, dass es in Leipzig die letzte Partie für ihr Team bei dieser EM sein wird. Erst einmal erzählt Kovacevic von seiner Fußballbegeisterung, die er von seinem Vater geerbt hat. Wie der bei der WM 1990 in Italien vor dem Fernseher die Partie Deutschland gegen Jugoslawien verfolgt – und Deutschland die Daumen hält. „Er hat den Kommunismus gehasst“, sagt sein Sohn. Daheim in Australien verfolgt Kovacevic junior heute alle großen Turniere, wegen der Zeitverschiebung oft mitten in der Nacht. „Da bin ich wochenlang ein Zombie!“

Das Zusammentreffen zwischen den Gleisen ist eines, wie es sich die EM-Botschafterin Celia Šašic zwei Stunden vorher im Gewandhaus gewünscht hat: Sie und Turnierchef Philipp Lahm seien schon in fast allen EM-Gastgeberstädten gewesen, berichtet sie. Sie schwärmt von den „vielen Begegnungen zwischen den Menschen und Kulturen, die wir haben wollten“. Lahm gerät auch ins Schwärmen: „Mir begegnet viel Optimismus, das ist schön zu sehen. Wir haben ein Wir-Gefühl geschaffen, das ist fantastisch!“

Völkerverbindung - oder kurzum: Party!

Der Fußball als große völkerverbindende Vereinigungsmaschine. Oder kurz: Party! Am Montagnachmittag, Stunden vor dem Anpfiff, lagern Kroatien-Anhänger in einem Park am Rande der Innenstadt unter Schatten spendenden Bäumen. Laute Rockmusik wummert aus Boxen. Die Fans bevölkern Straßencafés und Freisitze. Das Weltstadtflair offenbart sich auch vor dem Kaufhof, wo sie „Cold Beer“ verkaufen, Dosen auf Eis gepackt, das Stück zu zwei Euro. Abgerechnet wird natürlich zum Schluss, aber nach einem Nachmittag in der Innenstadt zeigt der subjektive Reporter-Index für die Leipziger Gastronomie steil nach oben. Der Fußball auch als gigantische Geldmaschine.

Wie alle auf dem Podium beim Zwischenbilanz-Gespräch im Gewandhaus, gerät dort auch Leipzigs Sportbürgermeister Heiko Rosenthal ins Schwärmen: „Es ist eine helle Freude zu sehen, wie die Fanmärsche angenommen werden!“ Klar, irgendwie müssen die Massen ins Stadion kommen, der öffentliche Nahverkehr allein kann es nicht richten. Die Polizei spricht später von mehr als 20.000 Niederlande-Fans und 10.000 Kroatien-Fans, die sich an den jeweiligen Spieltagen zu Fuß auf den Weg gemacht haben.

Warum es auch Unmut gibt

Wer an solchen Tagen nicht dorthin muss, sondern zur Arbeit oder zum Bahnhof, um einen Zug zu erreichen, wird womöglich eher keine helle Freude verspürt haben. Der Marsch niederländischer Fans legt am vergangenen Wochenende mehrere Straßenbahnlinien lahm – auch solche, die eigentlich fahren sollen. In diesem Fall helfen auch die bis zu 60 zusätzlichen Straßenbahnfahrer, von denen die örtlichen Verkehrsbetriebe stolz berichten, nicht viel. Am Tag des Niederlande-Frankreich-Spiels machen sich manche nach vergeblichem Warten an der Haltestelle schließlich resigniert zu Fuß auf den Weg – mitten durch die Fans, von denen ein Teil kurz vor dem Stadion auch noch falsch abbiegt.

Allen, die auf diese oder andere Weise leiden an der EM, möchte man zurufen: Bald ist es geschafft! Jedenfalls in Leipzig. Ein Spiel steht noch an in der Red-Bull-Arena. Am kommenden Dienstag, 21 Uhr, wird die Achtelfinalpartie Österreich-Türkei angepfiffen. Sicher gibt es dann wieder Bier auf Eis.

Vielleicht ist bis dahin aber auch schon die Luft raus, aus deutscher Sicht. Ob die deutsche Elf im Rennen bleibt, entscheidet sich an diesem Samstag um 21 Uhr beim Achtelfinale gegen Dänemark in Dortmund. Und damit auch, wie voll die Fanmeile auf dem Augustusplatz in den verbleibenden zwei Turnier-Wochen noch werden wird.