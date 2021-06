Radfahrer in Leipzig bei Zusammenprall mit Lkw schwer verletzt

Leipzig - Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Leipzig schwer verletzt worden. Ein Lkw bog auf der Kurt-Eisner-Straße nach rechts in die Lößniger Straße ein und stieß dabei mit dem 41-Jährigen zusammen, der neben ihm auf einem separaten Radweg fuhr, wie ein Polizeisprecher sagte. Nach den Angaben vom Dienstagmorgen hatte der Lastwagenfahrer den Mann übersehen. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (dpa)