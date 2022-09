Proteste von Linken und Rechten gegen hohe Energiepreise in Leipzig: Welche Rolle der Montag spielt

Leipzig - Diese Demonstrantin, so scheint es, ist auf alles vorbereitet. Auf der einen Seite ihres Pappschilds steht die Gleichung „Preiserhöhung + Inflation = Politikversagen“, darunter die Aufforderung: „Widerstand jetzt“. Auf der anderen Seite ist zu lesen: „Deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller Welt“. Ihr gelbes T-Shirt ziert eine durchgestrichene Spritze. Hohe Energiepreise, Krieg, Corona - alles dabei. Etwas verloren steht sie am Rand der Straßenbahngleise auf dem Leipziger Augustusplatz, als wüsste sie nicht so recht, wohin: zu den Rechten? Oder zu den Linken?