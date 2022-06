Protest gegen Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle - Massives Polizeiaufgebot

Halle (Saale)/Leipzig/MZ - Ihre Transparente tragen Slogans wie „Züge statt Flüge“ oder „Die Würde des Autos ist antastbar“. Rund 100 Klimaaktivisten haben am Samstag gegen den geplanten Ausbau des Flughafen Leipzig/Halle demonstriert. Sie hatten an einem Klimacamp am Störmthaler See südlich von Leipzig teilgenommen und waren mit Fahrrädern zum Airport gekommen. Vor dem DHL-Frachtzentrum und vor dem Flughafen-Terminal hielten sie Kundgebungen ab. Nennenswerte Zwischenfälle blieben nach Angaben der Polizei aus.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<