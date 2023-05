In Chemnitz hat es am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Medienberichten zufolge fielen dabei im Stadtteil Schloßchemnitz Schüsse.

Mann schießt mit Armbrust auf Polizisten in Chemnitz - Schüsse aus Dienstwaffe fallen

Polizeieinsatz in Chemnitz

In Chemnitz hat ein Mann mit einer Armbrust auf Polizisten geschossen.

Chemnitz/DPA/MZ - Bei einem Polizeieinsatz in Chemnitz (Sachsen) ist ein Mann durch Polizeischüsse verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 31-Jährige am Mittwoch zuvor mit einer Armbrust auf die Beamten gezielt. Medienberichten zufolge fielen dabei im Stadtteil Schloßchemnitz Schüsse. Zuvor soll der Mann mit einer Armbrust an einem offenen Fenster hantiert haben, berichtete die „Freie Presse“.

Ein Geschoss habe ein Polizeischutzschild getroffen. Danach habe der 31-Jährige die Waffe weiterhin auf die Polizisten gerichtet. Die Beamten hätten dann ihrerseits zu ihren Dienstwaffen gegriffen und mehrere Schüsse abgegeben. Der 31-Jährige sei getroffen worden. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizisten hatten seine Wohnung aufgesucht, um bestehende Haftbefehle umzusetzen.

Der Vorfall soll sich in der Nähe einer Schule ereignet haben. Es gebe aber keinen weiteren Zusammenhang mit der Schule, sagte der Sprecher.