Leipzig/DPA - Die sächsische Lottogesellschaft sucht den Gewinner oder die Gewinnerin von knapp 2,5 Millionen Euro. Der oder die Glückliche hatte am 18. Februar sechs Richtige auf dem Lottoschein, habe sich aber bisher noch nicht gemeldet, teilte Sachsenlotto am Montag mit.

Bei Gewinnen in dieser Höhe sei das eher ungewöhnlich. Der Lottoschein mit zwölf Tipps sei in einer Annahmestelle in Leipzig abgegeben worden. Insgesamt sei drei Jahre Zeit, den Gewinn anzumelden.