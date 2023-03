Leipzig/DPA - Nach Durchsuchungen im Leipziger Stadtteil Connewitz ist der Hintergrund des Einsatzes weiter unklar. Einsatzkräfte des am Landeskriminalamt angesiedelten Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum hätten Gegenstände sichergestellt, erklärte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Durchsuchungen seien im Zuge der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig durchgeführt worden.

Zu Festnahmen sei es bei dem Einsatz am Mittwoch nicht gekommen, so Schulz. Die Ermittlungen dauerten an. Um diese nicht zu gefährden, könne die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben zu den Durchsuchungen machen, hieß es. In Connewitz gibt es immer wieder Hausdurchsuchungen, häufig wegen des Verdachts auf linksextremistische Straftaten.