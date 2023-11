LANDGERICHT LEIPZIG Ofarim-Prozess wird in Leipzig fortgesetzt: Aussage von Jeanette Biedermann verlegt

Der nächste Verhandlungstag im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim steht am Dienstag vor dem Landgericht Leipzig an. Ein Gegengutachten, das sein Pflichtverteidiger in Auftrag gab, könnte ihn nun entlasten.