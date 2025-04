Dass nicht nur Rentner auf Betrugsmaschen hereinfallen, hat ein Student aus Leipzig am eigenen Leib erfahren. Dabei nutzten die Betrüger den gehackten Instagram-Account einer Bekannten, wie er bei "Kripo live" berichtet.

Leipzig. - Auf Betrüger im Internet hereinzufallen - das passiert doch nur Rentnern? Ein Trugschluss, denn die Betrugsmaschen werden immer raffinierter und verlagern sich auch in die sozialen Medien. Das musste Student Thaddäus Kunz (23) aus Leipzig am eigenen Leib erfahren.

Wie er bei "Kripo live" berichtet, sieht er an einem Samstag Ende Februar die Instagram-Story seiner ehemaligen Mitbewohnerin. Darin zeigt sie mit Screenshots, wie sie über Paypal 400 Euro an eine Influencerin schickt und wenige Minuten später 800 Euro zurückbekommt.

Geld soll bei Instagram-Aktion verdoppelt werden

Kunz ist skeptisch, aber gleichzeitig auch neugierig, und schreibt seine ehemalige Mitbewohnerin an. Diese versichert ihm, dass alles echt ist. "Die ist sehr vorsichtig im Umgang mit Geld und würde auf sowas eigentlich nicht reinfallen", berichtet der Student.

Er hat vollstes Vertrauen in seine Bekannte und überweist daraufhin 250 Euro an die Influencerin in der Hoffnung, dass 500 Euro auf seinem Konto landen. Dazu nutzt er, wie gefordert, die Funktion "Freunde und Familie". Damit ist allerdings der Käuferschutz dahin.

Per Chat fragt der Student aus Leipzig nach, ob die Aktion auf Instagram echt ist. (Screenshot: Kripo live)

Student aus Leipzig fällt auf Betrüger herein

Dem Studenten scheint daran nichts verdächtig, denn Geschenk- oder Giveaway-Aktionen sind auf Social Media nichts Ungewöhnliches. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt: Er chattet gar nicht mit seiner guten Bekannten. Ihr Account wurde gehackt. Und auch hinter dem Profil der Influencerin Sophia F. stecken Betrüger.

Unmittelbar nachdem er das Geld überwiesen hat, kommen Kunz dann doch Zweifel. Er ruft seine ehemalige Mitbewohnerin an. Sie teilt ihm mit, dass ihr Instagram-Konto gehackt wurde. Er realisiert, dass er Opfer eines Betruges geworden ist.

Das Profil der Influencerin auf Instagram ist nicht echt - dahinter stecken Betrüger. (Screenshot: Kripo live)

Polizei warnt vor Funktion bei Paypal

Rico Reichel vom Fachdienst Prävention der Leipziger Polizei warnt: "Ich sollte mir ganz genau überlegen, einer fremden Person über diese Funktion Beträge zu überweisen."

Die Betrügerbanden agieren meist aus dem Ausland und hacken Instagram-Profile zahlreicher Nutzer. An die Zugangsdaten gelangen sie beispielsweise durch Datenlecks oder Phishing-Mails, in denen Nutzer unachtsam Links anklicken und so persönliche Daten preisgeben. Ist das Geld einmal überwiesen, stehen die Chancen schlecht, es wiederzubekommen.

Polizei rät zu Skepsis bei Geldversprechen

Die Polizei setzt in solchen Fällen auf Prävention. "Wenn mir gesagt wird, jemand kann mein Geld innerhalb von kurzer Zeit verdoppeln, sollte ich doch skeptisch sein", warnt Polizeihauptmeister Reichel.

Also: Lieber den Bekannten, von dem der Post gekommen sein soll, dazu noch einmal befragen. Dies sollte man aber nicht über Instagram tun, weil der Account im Betrugsfall ja gehackt ist.