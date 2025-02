Betrug durch gefälschte Chef-Mail in Dessau-Roßlau: 62-Jähriger verliert 500 Euro

Ein 62-Jähriger fiel auf eine betrügerische E-Mail herein, die angeblich von seinem Chef stammte. Erst als er bereits Gutscheincodes übermittelt hatte, bemerkte er den Betrug.

Dessau-Roßlau. - Ein 62-jähriger Mann ist in Dessau-Roßlau Opfer eines Gutscheinbetrugs geworden, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei erhielt der Geschädigte am 5. Februar gegen 16 Uhr eine Nachricht, die augenscheinlich von seinem Vorgesetzten stammte. In dieser sei er aufgefordert worden, Gutscheinkarten im Wert von jeweils 100 Euro für seine Kollegen zu erwerben.

So habe er insgesamt zehn Gutscheine gekauft. Daraufhin sei er aufgefordert worden, die Codes per Mail zu übermitteln. Fünf Codes versandte er bereits, bevor er misstrauisch wurde und Kontakt zu seinem echten Vorgesetzten aufnahm, so die Polizei.

Nachdem sich herausgestellt habe, dass die E-Mail nicht vom Vorgesetzten stammte, habe der Mann umgehend die Polizei informiert. Bei dem 62-Jährigen entstand ein Schaden von 500 Euro.