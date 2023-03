Der Warnstreik im öffentlichen Verkehr hat sich am Montagmorgen nur mäßig auf den Autoverkehr in den Großstädten Sachsens ausgewirkt.

Leipzig/Dresden/DPA - Der Warnstreik im öffentlichen Verkehr hat sich am Montagmorgen nur mäßig auf den Autoverkehr in den Großstädten Sachsens ausgewirkt. Weder in Leipzig noch in Dresden meldete die Polizei größere Störungen oder Staus.

„Der Verkehr war dichter, aber es blieb alles noch im Rahmen“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion in Leipzig. Wegen Warnstreiks der Gewerkschaften Verdi und EVG ruhte am Montag der Nahverkehr in fünf Städten, und Züge fuhren weder im Fern- noch im Regionalverkehr.