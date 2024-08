Auf dem Highfield-Festival am Störmthaler See bei Leipzig ist wieder Partystimmung angesagt. Etwa 30.000 Menschen kommen zum Feiern, Tanzen und Relaxen an den See. Auf dem Line-Up stehen viele Musikgrößen.

Festival am Störmthaler See

Großpösna - Drei Tage feiern, seine Lieblingskünstler hören und am See entspannen: Das sind die Zutaten des Highfield-Festivals am Störmthaler See bei Leipzig.

Highfield-Festival am Störmthaler See bei Leipzig fast ausverkauft

Das wohl größte Rock-Festival Sachsens ist nach Angaben der Veranstalter fast ausverkauft.

Die letzten Tickets für das Festival gibt es auf der Seite der Veranstalter.

Auch auf Ebay sind noch einige Karten für das Festival am am Störmthaler See im Angebot.

„Wir erwarten rund 30.000 Besucher, für Ticketkategorien wie Mehrtages- oder Tagespässe gibt es noch Restkontingente“, sagte ein Sprecher der Konzertagentur FKP Scorpio. „Die Gäste freuen sich auf ihre Lieblingsacts und eine unbeschwerte Zeit am See“.

Von Alligatoah bis Rise Against: Diese Künstler treten beim Highfield auf

Von Freitag (16. August) bis Sonntag (18. August) spielen rund 50 Künstlerinnen und Künstlern aus Genres wie Indie-Rock, Hip-Hop und Rock - darunter viele bekannte Musikgrößen. Den Auftakt am Freitag machen unter anderem Peter Fox, Alligatoah und die Donots. Es folgen Rise Against, Cro, Feine Sahne Fischfilet. Zum Abschluss am Sonntag treten Mando Diao, Marsimoto und Macklemore auf.

Der Preis für das Besondere: Das kosten die Highfield-Tickets

Das Besondere am Highfield ist die Lage am See. „Das Festival verfügt beispielsweise über einen eigenen Badestrand, der auch für kleine Konzerte, Beachvolleyball und weitere Aktivitäten genutzt wird“, betonte der Sprecher. So können die Besucher tagsüber im See baden, am Strand liegen und dabei an der Strandbühne Musik genießen. Der Festivalpass für alle Tage kostet 199 Euro, Tagestickets gibt es für 99 Euro.

Campingplatz und Shuttlebus: Angebote für Highfield-Gäste

Viele Festivalgänger reisen schon am Donnerstag an und nehmen den Campingplatz in Beschlag. Wer mag und ein etwas höheres Budgets hat, kann auch ein bereits aufgebautes Zelt oder eine komfortable Unterkunft in einem Resort buchen. Am Leipziger Hauptbahnhof gibt es einen Shuttlebus direkt zum Festivalgelände. Das Ticket kostet 10 Euro pro Person. Außerdem wird ein kostenloser Bus-Shuttle zu dem nahe gelegenen Pösna Park angeboten.