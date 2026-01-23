Elektronische Beats, Festivalfeeling und ein einzigartiger Veranstaltungsort: Das "Fly With Me Festival" kehrt 2026 zurück nach Leipzig. Am Flughafen feiern tausende Besucher zu internationalen DJs und Szene-Lieblingen.

Das "Fly With Me Festival" geht am Flughafen Leipzig/Halle in die dritte Runde.

Leipzig. – Das Elektro-Festival am Flughafen Leipzig/Halle kehrt 2026 zurück. Für die dritte Ausgabe des "Fly With Me Festivals" stehen nun Termine, Ort und erste Künstler fest, wie die Leipziger Volkszeitung (LVZ) weiß.

Am 6. Juni 2026 verwandelt sich der Flughafen Leipzig/Halle wieder in eine außergewöhnliche Open-Air-Kulisse für elektronische Musik. Ab dem Nachmittag entsteht rund um eine ausrangierte Iljuschin-Maschine ein temporäres Gelände, das die Clubkultur und Festivalatmosphäre miteinander verbindet.

Elektro-Festival am Flughafen Leipzig/Halle: Wachsende Besucherzahlen

Die ersten Tickets können bereits gebucht werden. Neben den normalen Eintrittskarten, die 59,90 Euro kosten, sind sowohl Vip-Tickets als auch Gruppentickets erhältlich.

Nach rund 7.000 Gästen bei der Premiere und etwa 9.000 Besuchern im vergangenen Jahr wollen die Macher das Event laut LVZ weiterentwickeln. Das Festival verstehe sich nicht nur als Party, sondern als bewusst inszeniertes Erlebnis aus Sound, Mode und Atmosphäre. Ziel sei es, einen Ort zu schaffen, an dem sich das Publikum fallen lassen und für einige Stunden dem Alltag entziehen könne.

Line-up für "Fly With Me Festival": Internationale Stars treffen Szene-Lieblinge

Für die Ausgabe 2026 haben die Veranstalter demnach bereits namhafte Acts angekündigt. Mit dabei sind unter anderem Hugel, Miss Monique, Reznik von Keinemusik und der Greifswalder Klangtüftler Christian Löffler. Ergänzt werde das Programm durch bekannte Namen der elektronischen Szene wie Mathias Kaden, Matthias Tanzmann und Amacowicz.

Neben Musik setzt das Festival erneut auf ein klares Werteverständnis. Offenheit, Akzeptanz und Diversität sollen nicht nur Schlagworte bleiben, sondern Teil des Erlebnisses sein. Laut LVZ setze man gerade für Mitteldeutschland somit ein sichtbares Zeichen für kulturelle Vielfalt.

Mit der dritten Ausgabe festigt das "Fly With Me Festival" seinen Platz im dicht gefüllten Festival-Kalender. Gleichzeitig profitiert auch der Flughafen und etabliert sich weiter als ein außergewöhnlicher Veranstaltungsort.