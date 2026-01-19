Im Zoo Leipzig besorgte sich Tierpfleger Dennis Hochgreve ein ganz besonderes Geschenk für seine Sprößlinge: "Kacka" von den Elefanten. Was es damit auf sich hat.

Auch im Winter wollen die Tiger und Löwen im Leipziger Zoo beschäftigt werden.

Leipzig. – "Habt hier 'n bisschen Kacka für mich?", fragte Tierpfleger Dennis Hochgreve vom Zoo Leipzig in der aktuellen Folge von "Elefant, Tiger & Co." ganz unverblümt im Elefantengehege seine Kollegen. Schnell fügte er noch an, dass er Elefantenkacka meint – nicht, dass noch Missverständnisse aufkommen.

"Ja, was möchtest du denn?", entgegnete ihm sein Kollege, als wäre das eine ganz alltäglich Bitte. Hochgreve wusste ganz genau, was er wollte: Frische Exkremente von einem Jungtier sollten es sein.

Frostiges Winterwetter stört Sibirische Tiger im Zoo Leipzig nicht

Natürlich wollte er den Elefantenkot nicht für sich, sondern für die Tiger und Löwen. Denn auch bei winterlich-frostigen Temperaturen wollen die Großkatzen beschäftigt werden und brauchen Bewegung.

Tierpfleger Hochgreve und Janine Bürger wollten mit dem Elefanten-"Kacka" ihre Schützlinge zu einem Winterspaziergang animieren. Dazu wurden die Exkremente und ein paar Leckerlis im Gehege versteckt.

Ob sich die Tiere über diese Geste gefreut haben? Für die Sibirischen Tiger jedenfalls sind die Temperaturen kein Hindernis. Mit einem dichten Unterfell sind sie für niedrige Temperaturen optimal ausgestattet. Hochgreve sprach sogar von "Tiger-Wetter".

Doch so richtig wollte sich Tiger Czar nicht für die Elefanten-Hinterlassenschaften begeistern. Nach einem kurzen Rundgang durch ihr Gehege legte sich die Großkatze zum Ausruhen in ihre Höhle mit Fußbodenheizung.

Löwen im Zoo Leipzig brauchen es warm

Und wie lief es bei den Löwen? Zögerlich tasteten sich die beiden Löwinnen an den Schnee heran. So ganz geheuer war ihnen die Kälte nicht.

"Nur ganz kurz, dann dürft ihr auch wieder rein", sagte Bürger. Anders als die Tiger, so erklärte sie, müssen die Löwen draußen in Bewegung bleiben, weil sie kein richtiges Winterfell haben.

"Solange sie aktiv sind und suchen und was zu tun haben, ist das okay. Aber sobald wir merken, sie kommen zur Ruhe ... Also ich möchte nicht, dass sie sich irgendwo auf den kalten Boden legen, dann sollen sie lieber rein", so Bürger.

Und so durften die beiden auch fix wieder rein in ihr kuschliges Innengehege. Dort wurde auch endlich der Elefantendung interessant.