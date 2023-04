Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Sachsen. Das teilt der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Donnerstag mit.

Dresden/DPA - Eine wechselhafte Wetterlage erwartet die Menschen in Sachsen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, beginnt der Tag mit einer dichten Wolkendecke am Himmel, die sich über den Tag hält. Dabei bleibt es trocken - bei Höchstwerten zwischen 10 und 13 Grad. Nachts verdichten sich nochmal die Wolken und in der zweiten Nachthälfte regnet es. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 2 und 4 Grad.

Am Freitag bleibt es stark bewölkt und über den ganzen Tag tritt Regen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad. In der Nacht auf Samstag halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, teilweise kommt es zu kräftigen Regenschauern. Es kühlt auf Werte zwischen 2 und 5 Grad ab.

Der Samstag startet zunächst weiterhin bewölkt. Gegen Mittag regnet es kräftig und lang anhaltend. Nachmittags klingt der Regen dann etwas ab - bei Temperaturen zwischen 10 und 12 Grad. Nachts lockert es ein wenig auf und nur vereinzelt treten Schauer auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 5 und 8 Grad.